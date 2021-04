Micah Richards recrée de manière hilarante la célébration de Kylian Mbappe alors que lui et Jamie Carragher éclatent après que la superstar du PSG remporte une brillante deuxième place contre le Bayern Munich

Kylian Mbappe continue de mettre le feu au monde du football et mercredi soir, c’est le Bayern Munich qui était du mauvais côté d’une autre offensive étincelante de la superstar du PSG.

Le Français, encore tout juste 22 ans, a marqué deux fois alors que l’équipe de Ligue 1 a produit une brillante performance pour battre les détenteurs de la Ligue des champions 3-2 à l’Allianz Arena.

.

Kylian Mbappe a marqué deux fois pour que le PSG quitte le Bayern Munich au bord du gouffre

Mbappe a obtenu son premier après seulement cinq minutes alors que Manuel Neuer n’a pas réussi à détourner son tir du but.

Le deuxième est venu avec un peu plus de 20 minutes à faire alors qu’il tirait un coup venimeux dans le coin inférieur juste à l’intérieur de la zone.

Et il est juste de dire que Micah Richards et Jamie Carragher ont apprécié les buts de Mbappe alors qu’ils les regardaient depuis le studio CBS Sports.

Richards et Carragher sont devenus totalement fous après le but et le premier a ensuite recréé avec brio la célébration des bras croisés signature de Mbappe.

Vous pouvez regarder la brillante réaction de la paire, ci-dessous …

« Est-ce son moment? Vous pariez que c’est le cas! » Le PSG déchire à nouveau le Bayern lors de la contre-attaque et Kylian Mbappe est l’homme à appliquer une superbe finition ✨ Ils ont maintenant marqué trois fois à l’Allianz! 😳 pic.twitter.com/cmYlOEHoOQ – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 7 avril 2021

professionnel

Chilwell et Mount égalent le record de Chelsea établi par Lampard et Terry à Porto

pas terminé

Mount insiste sur le fait que le travail de Porto n’est qu’à moitié terminé après avoir joué dans la victoire de Chelsea

SUPERSTAR

Mbappe surpasse Thierry Henry avec une masterclass de la Ligue des champions au Blitz Bayern

starboys

Mount surnommé « le joueur le plus brillant de Chelsea » alors que les brillants Blues passent devant Porto

superproduction

Commentaire et équipes Bayern v PSG: les géants européens s’affrontent en quarts de finale de l’UCL

jeu sur

Commentaire Porto v Chelsea et XI: les Bleus affrontent un énorme quart de finale de l’UCL à Séville

Dans un début explosif au match aller, les visiteurs se sont frayés un chemin après seulement trois minutes lorsque Mbappe a lancé un tir dans les jambes de Manuel Neuer après que Neymar l’ait choisi de manière désintéressée à la fin d’une contre-attaque rapide.

Thomas Muller a laissé passer une glorieuse occasion de niveler à la 10e minute lorsqu’il a poignardé son tir directement sur le gardien Keylor Navas, qui a effectué de beaux arrêts pour refuser rapidement à Leon Goretzka et Benjamin Pavard alors que le Bayern tentait de riposter.

Les titulaires, qui n’avaient pas l’attaquant de 42 buts blessé Robert Lewandowski, étaient en grande difficulté après 28 minutes lorsque le ballon de Neymar au-dessus du sommet a permis à Marquinhos de contrôler avant de tirer devant l’impuissant Neuer.

Cependant, l’ancien attaquant du PSG Choupo-Moting, qui avait frappé la barre transversale quelques secondes avant le premier but, a ramené l’équipe locale neuf minutes plus tard avec une tête ferme à la baisse du centre de Pavard.

Neuer a fait une partie du chemin pour se racheter avec un arrêt vital à bout portant de Neymar six minutes après le redémarrage, mais son homologue Navas a dû sauver de David Alaba et Pavard en quelques secondes alors que les Allemands revenaient avec une vigueur renouvelée.

.

Neymar a également eu un excellent match contre le Bayern mais n’a pas été inscrit sur la feuille de match

Ils ont obtenu leur récompense à l’heure où Thomas Muller a chronométré sa course et sauter à la perfection pour rencontrer le coup franc de Joshua Kimmich avant de guider une tête devant Navas pour égaliser à 2-2.

Mais les champions de France ont repris la tête en huit minutes. Neymar a joué Mbappe derrière la défense du Bayern et, alors que le remplaçant Jerome Boateng arrivait pour l’affronter, l’attaquant a tiré dans les jambes du défenseur et passé Neuer.