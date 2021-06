Micah Richards s’extasie sur la star d’Arsenal Bukayo Saka après que l’Angleterre a battu la République tchèque

Bukayo Saka a rendu un homme du match pour l’Angleterre contre la République tchèque à l’Euro 2020 (Photo: .)

Micah Richards pense que Bukayo Saka a causé un “drame” à Gareth Southgate après que son homme du match ait joué pour l’Angleterre lors de la victoire d’hier soir contre la République tchèque.

Les Three Lions se sont qualifiés pour les huitièmes de finale en tant que vainqueurs du groupe D après une performance assurée à Wembley hier soir où le deuxième but de Raheem Sterling du tournoi était suffisant pour obtenir trois points.

Alors que la star de Manchester City était à nouveau le vainqueur du match de l’Angleterre, c’est la performance de Saka qui a fait la une des journaux.

Le joueur de 19 ans a fait ses débuts dans le tournoi par Southgate, et le joueur de 19 ans a récompensé la foi de son manager international avec une performance mature bien au-delà de ses années.

Mason Mount et Phil Foden reviendront en lice avant un probable huitième de finale contre la France ou l’Allemagne, mais Richards pense que Saka a fait plus qu’assez pour conserver sa place.

“Je pense qu’il a beaucoup appris sur le prochain match maintenant parce que la façon dont Saka a joué aujourd’hui ne peut pas être abandonné”, a déclaré l’ancien international anglais Richards. «Il était absolument exceptionnel.

« Il est tellement polyvalent qu’il peut jouer dans tellement de positions différentes. Parfois, les gens ont peur de s’imposer dans le jeu et de jouer la passe facile, mais il n’a pas peur. Il a 19 ans et il joue comme s’il avait toute l’expérience du monde.

«Il courait derrière ce dont nous savons tous que nous avons besoin lorsque Kane entre en profondeur. Peut-il faire son travail défensif ? Bien sûr qu’il le peut parce qu’il a joué à l’arrière gauche, à l’arrière ailier. Sa performance globale était si professionnelle pour quelqu’un de si jeune.

“Il va maintenant provoquer des drames pour Southgate avec la sélection de l’équipe.”

