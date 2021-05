Micah Richards soutient Liverpool et Leicester pour décrocher les deux dernières places dans le top quatre devant Chelsea ⋆ .

Liverpool a enregistré une victoire vitale sur Burnley mercredi (Photo: .)

Micah Richards a fait pencher Liverpool et Leicester pour décrocher les deux dernières places de la Ligue des champions le dernier jour de la saison devant Chelsea.

La victoire 3-0 de Liverpool contre Burnley à Turf Moor mercredi, qui les a vus passer au-dessus de Leicester en quatrième position à la différence de buts, a assuré que la course pour les quatre premiers se déroulera jusqu’au bout.

Chelsea entame son affrontement contre Aston Villa à Villa Park dimanche à la troisième place avec 67 points, tandis que l’équipe de Jurgen Klopp accueille Crystal Palace à Anfield derrière les Blues d’un point.

Richards pense que l’équipe de Thomas Tuchel se retirera du top quatre (Photo: .)

Leicester, quant à lui, est également sur 66 points mais a une différence de buts de 20, par rapport aux 24 de Liverpool.

Les Foxes affrontent Tottenham le dernier jour en sachant qu’ils dépendent des équipes au-dessus d’eux pour perdre des points.

Et c’est ce que pense Richards qui se produira alors qu’il a soutenu Chelsea pour déraper, et Leicester et Liverpool pour réserver leur place en Ligue des champions la saison prochaine.

“ Je vais dire que Chelsea fait match nul à Villa et Leicester a battu les Spurs ”, a déclaré l’ancien défenseur de Manchester City Richards à Sky Sports

«Je pense que Liverpool fera le travail.

«S’il y a un tour, c’est ce que je peux voir se produire. Juste parce que Chelsea a maintenant l’œil sur la finale de la Ligue des champions. ”

Les buts de Roberto Firmino, Nat Phillips – son premier pour le club – et Alex Oxlade-Chamberlain ont conclu la victoire de Liverpool contre Burnley, et Klopp a qualifié le match de “ demi-finale ” avant la “ finale ” de dimanche contre Palace.

“Je ne pourrais pas être plus heureux”, a déclaré Klopp.

«Ce n’est pas que nous ayons pris ces choses pour acquises. Cette saison a été incroyablement difficile et février était la dernière fois que nous étions dans le top quatre et nous n’avons pas gagné beaucoup de matchs depuis.

«Dans les huit, 10 derniers matchs, je ne sais pas combien, nous sommes de retour sur la bonne voie. Si nous gagnons dimanche, nous sommes probablement qualifiés pour la Ligue des champions.

“ C’est insensé que nous soyons arrivés si près, mais nous n’avons pas encore fini. Lorsque vous gagnez la demi-finale, vous accédez à une finale et c’est là que nous en sommes. Nous donnerons tout à notre absolu.



