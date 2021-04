Micah Richards vise à fouiller le capitaine d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang ⋆ .

Pierre-Emerick Aubameyang était loin du rythme lors de la défaite d’Arsenal contre Liverpool (Photo: .)

Micah Richards s’est demandé si Pierre-Emerick Aubameyang remplissait son rôle de capitaine d’Arsenal après avoir vu l’attaquant vedette du club faire une autre démonstration lamentable contre Liverpool.

L’international gabonais a signé un nouveau contrat lucratif cet été, engageant les dernières années de sa carrière dans le club du nord de Londres, mais il n’a pas réussi à maintenir sa meilleure forme au cours d’une saison frustrante et incohérente.

Aubameyang a été exclu de la formation de départ avant la victoire du derby du nord de Londres le mois dernier contre les Spurs après s’être présenté en retard pour la réunion d’équipe d’avant-match.

Le joueur de 31 ans n’a pas réussi à marquer lors de ses trois apparitions ultérieures en club et était totalement anonyme contre les champions en titre samedi soir lors d’une défaite 3-0 que Mikel Arteta a qualifiée de « inacceptable ».

Aubameyang n’a pas réussi à enregistrer un seul effort au but et a passé la majorité du match à suivre pour tenter d’étouffer la menace offensive de Trent Alexander-Arnold.

Deux buts de Digo Jota ont aidé Liverpool à une victoire 3-0 contre Arsenal (Photo: .)

L’ancien attaquant du Borussia Dortmund a fait une figure inconsolable alors qu’il sortait du terrain après la décision d’Arteta de l’emmener à 13 minutes de la fin et Richards s’est demandé si le skipper actuel était capable de motiver le vestiaire.

Il a déclaré: « Ce n’est pas génial d’être honnête. Je pense que perdre David Luiz aussi est un vrai leader. Ils ont Aubameyang qui est capitaine, je ne suis pas dans le vestiaire donc je ne sais pas mais il n’a pas l’air de motiver beaucoup cette équipe.

Même Xhaka, pour autant qu’il ait eu des problèmes avec le club de football d’Arsenal, il a l’air d’y aller et veut mettre un tacle. Aujourd’hui, c’était trop facile.

«N’importe qui peut jouer contre ça. Gary (Neville) a fait valoir que les moitiés centrales n’avaient pas grand-chose à faire.

« Nous avons déjà mentionné qu’ils n’avaient pas joué ensemble, pas d’expérience et qu’ils n’avaient rien à faire. Et c’est avec Pepe, Aubameyang et Lacazette et Odegaard sur le terrain.



