MICFootball 20 ans, le futur commence ici

11/09/2021 à 13:55 CET

Tournoi de football par excellence, le MIC Football a toujours été une référence pour les jeunes prometteurs, comme Rashford et Bois vert sont deux des joueurs anglais avec plus de projection. RAshford était sur la Costa Brava en 2010, démontrant son physique et sa vitesse sur le terrain. Pour sa part, Greenwood a joué au MICFootball à quatre reprises (2012, 2013, 2014 et 2017).

En plus de Greenwood, deux autres joueurs se sont rencontrés dans le tournoi lors de l’édition 2013. Diogo Dalot faisait partie du FC Porto, tandis que Eric Bailly Il jouait alors pour le RCD Espanyol.

Rodri, une pièce importante pour l’équipe de Guardiola, c’est aussi un MICPlayer après avoir participé au tournoi il y a dix ans (2010). Il a défendu les couleurs de l’Atlético de Madrid.

Juan tuer, le plus ancien, est aussi dans les livres d’histoire. Il a participé avec le Real Oviedo. Après sa participation au MICFootball, le Real Madrid l’a signé.

Pep Guardiola, ambassadeur du MICFfootball

Pep Guardiola, ancien joueur et entraîneur du FC Barcelone, actuellement à Manchester City, a été choisi comme ambassadeur du premier MICFootball. Depuis, il a réalisé de nombreuses réalisations au cours de sa carrière. Un excellent modèle pour tous les enfants et les entraîneurs.