Michael Addamo gagne sur le risqué Bonomo all-in

Il y a des moments où vous devez tout risquer au poker.

Et il y aura des moments où ce risque ne paiera PAS, et c’est le pire.

Ici, nous avons une main des World Series of Poker 2021, dans le tournoi $50 000 No Limit Hold ‘Em High Roller, avec Michael Addamo et Justin Bonomo, qui étaient en tête pour le bracelet.

La clé ici est que Bonomo était derrière Addamo mais pas de beaucoup – 11 340 000 jetons contre 12 960 000 pour Addamo. Bonomo relance à 450 000 avec 10 de carreau et 9 de pique. Addamo a relancé à 1,8 million avec le Roi et le Valet de cœur, une meilleure main à coup sûr.

Ensuite, les choses sont devenues folles. Bonomo a fait tapis. Était-ce un bluff ? A-t-il lu quelque chose sur Addamo qui montrait de la faiblesse ? Addamo a dû y penser et à juste titre – King-Jack assorti est une bonne main dans un scénario de heads-up, mais j’ai personnellement eu l’impression que Bonomo représentait au moins un As.

Addamo a suivi et le flop était un 10-Valet-Reine. Addamo a eu une paire de valets et Bonomo avait une paire de 10. Puis? Un autre 10 sort. SAINTE VACHE.

Addamo avait besoin d’un As ou d’un Valet et il avait 14% de chances d’en obtenir un.

Devinez ce qui est sorti ? Un As pour la quinte. Addamo a remporté tout le tournoi sur cette main folle :

Les deux se sont affrontés plus tôt dans le tournoi avec une autre main sauvage dans laquelle Addamo a bluffé avec un 9-2 inadapté (!) Et Bonomo a fini par suivre.

WOW.

Un aperçu des 76 légendes de la NBA nommées dans l’équipe du 75e anniversaire de la ligue

voir 76 images