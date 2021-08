Michael Andretti confirme son intérêt pour le rachat d’une équipe de Formule 1

in

Michael Andretti a déclaré un intérêt actif pour l’acquisition d’une équipe de Formule 1, avec plus d’un candidat sur la liste de courses potentielle.

Fils de Mario Andretti, qui était le champion du monde de F1 1978, le joueur de 58 ans a eu une brève période de course pour McLaren mais n’a pas connu sa première saison en 1993, retournant en Amérique juste après son seul podium à l’Italie. Grand Prix.

Il a ensuite repris une carrière très réussie dans ce qui est maintenant l’IndyCar, mais sans ajouter à son titre de pilote de 1991, et est depuis devenu l’un des principaux propriétaires d’équipes dans une variété de séries qui incluent également la Formule E et l’Extreme E.

Avec cinq titres IndyCar et six victoires en Indy 500, la prochaine étape pour Andretti Autosport pourrait être de se lancer dans la Formule 1 – et le propriétaire de l’équipe a confirmé que c’était une possibilité.

“Ce serait génial, mais il y a un long chemin à parcourir si cela devait arriver”, a déclaré Andretti à Racer. « Si la bonne opportunité se présente, nous en aurons fini. Mais nous n’en sommes pas encore là. »

Le rapport de Racer relie trois équipes avec une reprise potentielle et, sans surprise, elles forment le trio en bas du championnat des constructeurs 2021.

La fortune de l’équipe autoproclamée de Gene Haas ayant plongé depuis son entrée en F1 il y a cinq ans, il y a eu des rumeurs selon lesquelles elle pourrait être vendue – peut-être au père du pilote Nikita Mazepin, Dmitry, qui est devenu leur principal sponsor.

Mais Racer a déclaré que la conversation avec Haas F1 n’avait pas dépassé “une portée de base”, ce qui signifie qu’Andretti a “cherché une autre cible dans le paddock de F1”.

Le rapport suggère qu’il pourrait être plus facile pour Andretti de poursuivre l’un des deux constructeurs actuellement détenus par des sociétés d’investissement, à savoir Williams et Alfa Romeo.

Williams a été racheté par la société américaine Dorilton Capital en 2020 tandis qu’Alfa Romeo est l’équipe renommée Sauber, qui a été vendue à Longbow Finance SA en 2016.

Racer dit qu’il pourrait y avoir un certain attrait chez Alfa Romeo pour Andretti parce que son père, maintenant âgé de 81 ans, a couru pour eux en Formule 1 en 1981, sa dernière saison complète avant de revenir en IndyCar.

Un rachat aurait plus de sens comme entrée en F1 en raison du paiement de 200 millions de dollars requis pour une toute nouvelle équipe selon les termes du dernier accord Concorde, alors qu’il a été déclaré en mars qu’Andretti Acquisition Company espérait lever 250 millions de dollars grâce à un premier offre publique à la Bourse de New York.