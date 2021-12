Bien que Michael Andretti n’ait pas obtenu son achat de Sauber sur la ligne, il s’en est approché – dans les « 48 heures ».



De fortes rumeurs ont émergé en octobre selon lesquelles l’ancien pilote McLaren F1 et actuel propriétaire de l’équipe IndyCar était prêt à acheter une participation majoritaire dans Sauber, l’opérateur de l’équipe Alfa Romeo de Formule 1.

Mais alors qu’il semblait qu’un accord était sur le point d’être finalisé, il a échoué en raison d’un échec à s’entendre sur le contrôle des opérations de l’équipe.

Et il est frappant de constater à quel point Andretti était proche de confirmer cet accord avec Sauber, le joueur de 59 ans déclarant qu’il était « 48 heures » avant d’être finalisé.

S’exprimant lors de la RACER/EPARTRADE Online Race Industry Week, Andretti a déclaré, cité par MotorsportWeek.com : « C’était vraiment, vraiment décevant [Sauber/Alfa Romeo] l’accord n’a pas abouti. Nous étions littéralement à 48 heures de la conclusion de l’affaire.

À l’époque, Andretti a déclaré qu’il garderait toujours un œil sur le marché de la F1 pour une éventuelle ouverture et a réaffirmé que posséder une équipe de Formule 1 restait à son programme pour l’avenir.

« J’aimerais toujours beaucoup le faire. Les opportunités se font de moins en moins, les équipes ne sont pas vraiment à vendre en ce moment. Nous devons voir ce qui se passera dans le futur, mais il y a toujours de l’intérêt.

« J’adore la Formule 1, c’est l’expérience de course ultime, et pour notre marque, ce serait tout simplement énorme. Cela nous amène simplement au plus haut niveau auquel vous pouvez être.

« Nous verrons ce qui se passera, mais je n’abandonne pas. Il pourrait y avoir des opportunités qui n’existent pas en ce moment et nous continuerons simplement à chercher ces opportunités. »

La Formule 1 compte actuellement une équipe basée aux États-Unis à Haas, mais la série souhaite étendre considérablement sa portée dans ce pays – en commençant par une deuxième course aux États-Unis à partir de 2022.

Avant que la F1 ne visite le Circuit des Amériques en octobre 2022, nous verrons d’abord les débuts du Grand Prix de Miami au Miami International Autodrome en mai.

La course devrait avoir lieu le 8 mai, servant de manche 5 sur 23 du calendrier.