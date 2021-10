Michael Andretti serait « tout ouïe » si la « bonne opportunité se présentait », mais pour l’instant il n’y a rien de nouveau à signaler sur son intérêt pour la F1.

Plus tôt ce mois-ci, des informations ont été publiées affirmant qu’Andretti, le fils du champion du monde de F1 de 1978, Mario Andretti, envisagerait d’acheter une équipe de Formule 1, à savoir Alfa Romeo.

Selon The Race, l’Américain, lui-même ancien pilote de F1, pourrait acheter une participation majoritaire à 80 % dans Alfa Romeo Racing.

S’il le faisait, il donnerait le deuxième siège de course au pilote IndyCar Colton Herta, le mettant dans la voiture aux côtés de Valtteri Bottas.

Le sponsor principal de Herta, Gainbridge, rejoindrait Andretti Autosport pour « reprendre » l’équipe de Formule 1.

Andretti a répondu aux premiers rapports en disant à Racer que ce serait « super, mais il y a encore un long chemin à parcourir si cela devait arriver ».

Pour l’instant, l’équipe d’Andretti Autosport garde ses cartes plus près de sa poitrine, admettant que même si elle a un œil sur les investissements potentiels dans la course automobile, il n’y a rien de nouveau à signaler.

« L’intérêt général de Michael à entrer dans la Formule 1 n’est pas un secret », a déclaré un porte-parole d’Andretti à Autoweek.

« Il a la course dans le sang et l’équipe a examiné diverses opportunités au fil des ans, que ce soit NASCAR, voitures de sport ou F1.

« Si la bonne occasion se présentait, nous serions tout ouïe.

« Mais, jusque-là, nous n’avons rien de nouveau à signaler. »

Le patron de l’équipe Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, a récemment été interrogé sur les rumeurs de rachat mais a refusé d’en tirer parti.

« Je ne peux rien dire parce qu’honnêtement ce n’est pas dans mes paramètres », a déclaré Vasseur.

« Je suis le PDG et chef d’équipe et ce genre de discussions n’est pas avec moi, ce serait avec les actionnaires et que nous avons tellement de rumeurs et ainsi de suite qu’il faut poser la question aux actionnaires de la société. »

Andretti Autosport a connu un grand succès en tant qu’organisation en Amérique, remportant cinq titres IndyCar et six victoires Indy 500.