Michael Anthony dit ça PIED DE POULET sera « certainement » réuni pour plus de spectacles et de nouvelles musiques possibles.

Le supergroupe, qui comprend l’ex-VAN HALEN bassiste, aux côtés du guitariste légendaire Joe Satriani, ancien VAN HALEN chanteuse Sammy Hagar et POIVRONS ROUGES CHILI le batteur Chad Smith, a été largement inactif depuis 2012 quand il a tourné avec Kenny Aronoff à la batterie en raison de Forgeronest un emploi du temps chargé avec son groupe principal.

En 2018, PIED DE POULET réunis au Fillmore de San Francisco lors de la cinquième édition « Acoustique-4-A-Cure » concert bénéfice. Le même a marqué la première performance du groupe ensemble en un peu plus de deux ans.

Interrogé dans une nouvelle interview avec Terrie Carr de la station de radio de Morristown, New Jersey 105,5 WDHA s’il y a des plans pour PIED DE POULET pour jouer à nouveau, Anthony dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je pense qu’il y aura certainement une sorte de PIED DE POULET [activity] à l’avenir. Sammy et moi, on en parle tout le temps, et j’envoie des textos avec Joe et Tchad tout le temps, si nous ne parlons pas. Et je sais Joe veut vraiment le faire. «

Michael, qui a passé la plupart des dernières années à jouer avec Sammy dans LE CERCLE, a continué: « C’est assez drôle, parce que nous commençons à faire LE CERCLE chose, et Sammy devient tout amoureux de LE CERCLE. Il est tout, ‘Oh, ouais. C’est LE CERCLE Ceci et cela.’ Mais tu ne sais jamais. Il pourrait se réveiller demain et dire: «Oh mon Dieu. PIED DE POULET – faisons un PIED DE POULET concert.’

« Je pense vraiment que PIED DE POULET fera autre chose, » Anthony réitéré. «Si nous allons enregistrer un autre album, ce serait génial – j’adorerais faire ça. Mais j’adorerais juste ensemble et même juste faire quelques concerts – faire un tas de spectacles avec ces gars. Parce que c’est en fait ça. certains des meilleurs moments de ma vie sur la route. Croyez-moi, en tournée avec Chad Smith c’est comme faire une tournée sans autre… Même traîner avec Tchad depuis qu’il est sobre, il est toujours plus fou que certaines des personnes les plus folles que je connaisse.

« Mais nous passons vraiment un bon moment. Et je pense vraiment que nous [get together], sinon pour enregistrer de nouveaux trucs, espérons-le dans un proche avenir pour au moins se réunir et jouer des spectacles ensemble. «

Il y a deux ans, Joe Raconté Fusion de Detroit WRIF radio pour laquelle « la porte est toujours ouverte » PIED DE POULET de jouer à nouveau, « parce qu’il y a une vraie connexion entre nous quatre, et nous le ferions tous en une seconde. »

En mars 2017, PIED DE POULET publié « Terminaison divine », sa première nouvelle mélodie en cinq ans, sur « Meilleur + en direct », la toute première collection best-of du groupe.

PIED DE POULETL’album le plus récent de tout nouveau matériel était « Chickenfoot III », le deuxième album du groupe, sorti en 2011.



