Michael Avenatti condamné à la prison pour avoir tenté d’extorquer 20 millions de dollars à Nike .

Michael Avenatti, l’avocat qui représentait auparavant la prostituée à l’écran Stormy Daniels dans les poursuites contre le président Donald Trump, a été condamné jeudi pour avoir tenté d’extorquer 20 millions de dollars à Nike. Il purgera deux ans et demi de prison.

Avenatti a été condamné en février 2020 à l’issue d’un procès devant jury le déclarant coupable d’extorsion, de transmission de communications interétatiques avec intention d’extorquer et de fraude par fil.

“Alors que l’accusé a peut-être essayé de se cacher derrière des termes juridiques et un costume-cravate, le jury a clairement vu le plan de l’accusé pour ce qu’il était – un shakedown à l’ancienne”, Geoffrey Berman, ancien avocat américain du district sud de New York , a déclaré lors de son verdict de culpabilité.

Avenatti a juré en mars 2019 d’exposer les prétendus actes répréhensibles de Nike envoyant des paiements aux joueurs de basket-ball, auxquels la société a enregistré une tirade vulgaire de sa part et l’a transmise aux enquêteurs fédéraux. Avenatti a menacé Nike de mener sa propre enquête indépendante. L’acte d’accusation initial d’Avenatti comprenait un total de 36 chefs d’accusation, dont la fraude, le parjure, le détournement de fonds, l’évasion fiscale et d’autres crimes financiers.

“Je ne plaisante pas avec ça, et je ne continue pas à jouer à des jeux”, Avenatti a été surpris en train de dire à Nike par le FBI. « Vous en savez assez maintenant pour savoir que vous avez un grave problème. Et ça vaut plus la peine d’être exposé pour moi de faire sauter le couvercle sur cette chose. Quelques millions de dollars ne font pas bouger l’aiguille pour moi. Je suis juste très franc avec vous… Et je vais procéder à ma conférence de presse demain, et je vais raccrocher avec vous maintenant, et j’appellerai le New York Times, qui attend mon appel… Je vais allez retirer 10 milliards de dollars de la capitalisation boursière de votre client.

Après avoir représenté Daniels dans le but d’annuler un accord de non-divulgation signé en 2016 concernant une prétendue liaison avec Trump, Daniels a déclaré qu’Avenatti avait déposé une plainte contre ses demandes. Daniels s’est officiellement retiré de son accord avec Avenatti en mars 2019, notant en apprenant les accusations fédérales portées contre lui: “Sachant ce que je sais maintenant sur Michael, je suis attristé mais pas choqué par son arrestation.”

Avenatti est devenu une star de l’information par câble pendant son mandat d’avocat de Daniels, apparaissant sur les réseaux de diffusion et d’information par câble 214 fois en 2018, de mars à novembre. Lorsqu’un juge lui a dit qu’il devrait cesser sa “tournée publicitaire” télévisée afin de se joindre à sa demande à l’enquête fédérale sur l’ancien avocat de Trump Michael Cohen, il a notamment retiré sa requête et est apparu sur MSNBC le lendemain.

En septembre 2018, Avenatti a déposé une allégation de viol collectif au nom d’une femme contre Brett Kavanaugh, alors candidat à la Cour suprême. Cependant, le témoin, Julie Swetnick, a déclaré peu de temps après que l’avocate “a déformé ses propos” et qu’elle n’a fait que “survoler” l’accusation.

Avenatti a pleuré lors de sa condamnation au tribunal, notant : « Moi seul j’ai détruit ma carrière, mes relations et ma vie. Et il ne fait aucun doute que je dois payer.