L’avocat en disgrâce Michael Avenatti devrait recevoir une peine de prison “très lourde” et une “peine grave”, ont déclaré les procureurs devant le tribunal.

Michael Avenatti devrait recevoir une punition sévère en raison du préjudice qu’il a causé à Nike, qu’il a tenté d’extorquer, et à son ancien client, l’entraîneur de basket-ball Gary Franklin Sr., ont fait valoir les procureurs mercredi, a rapporté l’Associated Press. Les procureurs ont également demandé au juge d’ordonner à Avenatti de payer les frais juridiques de Nike d’une valeur de 1 million de dollars.

“L’accusé, un avocat éminent et une personnalité médiatique très appréciée du public, a trahi son client et a cherché à s’enrichir en armant son profil public dans le but d’extorquer à une société cotée en bourse des dizaines de millions de dollars”, ont déclaré les procureurs. dit dans le dossier, selon l’AP. “C’était un abus de confiance flagrant, et cela mérite une punition réelle et sérieuse.”

L’année dernière, Avenatti a été reconnu coupable d’avoir tenté d’extorquer Nike, a rapporté l’AP. L’avocat californien a été condamné au motif qu’il avait approché Nike, disant à la marque de vêtements de sport qu’il rendrait public des allégations selon lesquelles elle aurait illégalement payé des athlètes universitaires à moins que la société ne lui verse 25 millions de dollars.

Les avocats représentant Nike ont déclaré qu’Avenatti avait envoyé un “barrage quotidien de messages Twitter” rempli de fausses accusations, selon l’AP. L’un des tweets d’Avenatti a fait chuter le cours de l’action de la société, coûtant à Nike environ 300 millions de dollars, ont déclaré les avocats.

Franklin a entraîné une équipe de basket-ball de jeunes à succès pendant des années et a produit plusieurs joueurs professionnels, a rapporté le New York Times en 2019. Alors qu’il était à l’origine considéré comme un dénonciateur qui a approché Avenatti avec des allégations selon lesquelles Nike avait effectué des paiements illégaux à de jeunes joueurs, Franklin a déclaré qu’il était une victime au tribunal.

« Les actions de M. Avenatti ont détruit ma réputation dans ma communauté. Le nombre d’inscriptions dans mon club est à un niveau record », a écrit Franklin dans une déclaration d’impact sur la victime, a rapporté l’AP.

“Je ne me sens plus le bienvenu dans des endroits où je me sentais autrefois à l’aise”, a-t-il poursuivi. « J’ai eu du mal avec ma santé mentale. Ma famille a souffert. En raison des actions de M. Avenatti, ce « scandale » est maintenant le premier résultat lorsque vous recherchez mon nom sur Google. »

Avenatti est devenu bien connu pour être un critique éminent et virulent de l’ancien président Donald Trump. Avenatti représentait l’actrice de films pour adultes Stormy Daniels, qui a poursuivi Trump pour un tweet de 2018 dans lequel il a qualifié ses allégations contre lui de “total arnaque”.

Alors que l’affaire de Daniels a été rejetée par le tribunal, Trump a été condamné à payer ses frais juridiques totalisant près de 300 000 $. L’ancien avocat personnel de Trump, Michael Cohen, a payé 130 000 $ à Daniels en 2006, pour l’empêcher de révéler les détails de sa liaison avec Trump aux médias, selon ..

En plus de l’affaire Nike, Avenatti a été accusé d’avoir fraudé Daniels de centaines de milliers de dollars. Ce procès commence l’année prochaine.

