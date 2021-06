Michael Avenatti plaide en faveur d’une peine de prison légère et cite la « honte publique » ⋆ 10z viral

in

Les avocats de l’idole anti-Trump #Résistance Michael Avenatti dire qu’il devrait passer un maximum de six mois en prison pour avoir tenté de démanteler Nike au printemps 2019.

L’avocat pugiliste, qui s’est nourri de l’exposition nationale qui lui a été accordée par des médias câblés comme CNN et MSNBC dans les premières années de l’ère Trump, a affirmé que le manque éventuel d’attention et le mépris concomitant qu’il avait reçu après avoir été inculpé pour la tentative d’extorsion de 23 millions de dollars était, avec le temps déjà purgé, une punition suffisante en soi.

“La chute épique d’Avenatti et la honte publique se sont déroulées devant le monde entier”, a déclaré les avocats de la défense. Scott A. Srebnick et E. Danya Perry a fait valoir mercredi dans un mémorandum de détermination de la peine déposé auprès du tribunal de district américain du district sud de New York.

“La Cour peut prendre connaissance d’office de ce fait, car la chute cataclysmique d’Avenatti a été bien documentée”, poursuit le dossier de 33 pages. “Il est ouvertement moqué par l’ancien président des États-Unis et ses médias préférés, à la joie de millions de partisans et de partisans de l’ancien président.”

De plus, soulignent les avocats, le dégoût du public suivra leur client partout.

“Il ne peut aller nulle part en public sans s’inciter et se soumettre à des commentaires et des abus au vitriol”, note le dossier.

La requête de la défense souligne également qu’Avenatti était auparavant soumis à « des conditions horribles d’isolement et d’isolement » pendant des mois – avant d’être libéré sous réserve de confinement à domicile fin avril de l’année dernière pour des raisons de santé.

Le mémorandum explique :

En somme, le gouvernement a placé Avenatti en détention pendant environ 100 jours, au cours desquels il a été autorisé à voir le ciel et à respirer de l’air frais pendant une heure au total. Pendant 80 de ces jours, il a été détenu à l’isolement ou sous le statut de confinement. Pendant ce temps, il a été forcé d’endurer des conditions odieuses et brutales presque inouïes, même pour des détenus ayant des antécédents criminels longs et violents ou de graves problèmes disciplinaires.

Et, soutient également la défense, Avenatti n’a pas été condamné pour quoi que ce soit de violent ou même de particulièrement odieux, notant que c’est la première fois qu’il s’oppose à la loi dans un sens criminel.

“Le 30 juin 2021, Avenatti comparaîtra devant le tribunal pour condamnation en tant que délinquant primaire dans une affaire en col blanc”, indique le mémo. « Les infractions de condamnation n’impliquaient pas de violence. Ils n’ont causé de perte financière réelle à aucune victime; en effet, la restitution n’est pas un problème en l’espèce. Ainsi, bien que nous reconnaissions que les infractions nécessitent une punition, la durée de l’incarcération devrait être dictée par la raison et l’équité. »

Les avocats d’Avenatti soutiennent que la peine appropriée – en fait 18 mois au total ; six en prison ; 12 à domicile – devrait être fondée sur des poursuites similaires pour des cas dits d’« extorsion économique » qui n’ont entraîné aucune perte financière.

La note affirme qu’il y a « peu » de cas avec des modèles de faits « similaires » au cas d’Avenatti.

Le cas le plus proche (et le plus favorable pour leur position) qu’ils sont en mesure de proposer est un cas de 1999 dans lequel quelqu’un a été condamné à 26 mois au total – avec seulement six d’entre eux ayant purgé une peine de prison.

Les avocats d’Avenatti citent également les cas de 2020 de deux avocats de Virginie qui ont tenté d’extorquer plus de 200 millions de dollars et ont reçu respectivement 24 mois et 12 mois.

Les notes mémo, en résumé [emphasis in original]:

La peine appropriée devrait également tenir compte de la punition particulièrement brutale qu’Avenatti a déjà subie lors de son isolement en grande partie au MCC-New York. En fin de compte, nous soumettons respectueusement qu’une peine de pas plus de dix-huit (18) mois – six mois de prison suivis de 12 mois de détention à domicile – est « suffisant, mais pas plus que nécessaire » pour atteindre les objectifs de la détermination de la peine dans notre système de justice.

Un jury de Manhattan a déclaré Avenatti coupable en février 2020 pour des allégations selon lesquelles il aurait tenté d’extorquer plus de 25 millions de dollars à Nike et qu’il aurait trahi la confiance d’un client ayant de graves problèmes juridiques contre le géant de la vente de chaussures et de vêtements de sport.

Ce client, entraîneur de basket-ball des jeunes Gary Franklin, avait accusé Nike d’avoir acheminé de l’argent de manière inappropriée vers des joueurs de basket-ball universitaires de haut niveau en violation des règles de la NCAA.

Avenatti, au courant de cette connaissance, a tenté d’utiliser les allégations de son client pour un jour de paie rapide à la veille d’un appel de revenus très important pour les actionnaires – la perspective de dénigrer le mauvais comportement de Nike – une décision qui aurait probablement torpillé publiquement la société – cours de l’action négocié à un moment charnière.

Au lieu de payer, Nike a lui-même servi le gouvernement fédéral.

« Nike a soudoyé plus de 100 joueurs dans le cadre de leur stratagème et a délibérément caché les paiements aux [National Collegiate Athletic Association (NCAA) and federal] enquêteurs », a-t-il déclaré dans un barrage de presse provocateur.

Initialement peu découragé par les accusations, du moins en public, Avenatti a continué à tweeter des critiques à l’encontre de Nike avant d’être emprisonné.

“Carlton DeBose, un cadre de Nike, a soudoyé plus de 100 joueurs du secondaire au cours de la dernière [four] années pour jouer au basket-ball universitaire dans des collèges affiliés à Nike par opposition à d’autres écoles », a déclaré Avenatti à l’époque. “Il a utilisé de fausses factures et d’innombrables entraîneurs pour faire avancer le programme [and] livrer le [money]. “

Après qu’un juge a rejeté sa requête en irrecevabilité, Avenatti a de nouveau prédit la justification, cette fois au niveau du procès.

« Les allégations ne veulent rien dire », a-t-il déclaré à Law&Crime. “Une fois que les preuves réelles seront présentées dans le procès Nike, je serai entièrement disculpé parce que je n’ai absolument rien fait de mal.”

Lisez le mémorandum complet sur la peine ci-dessous :

[image via Nuccio DiNuzzo/Getty Images]

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]