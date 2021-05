Il n’y avait pas d’événement majeur auquel se rendre pour Without Remorse et, comme beaucoup d’entre nous, Michael B. Jordan a été obligé de le faire fonctionner à la maison. Face à cette situation, pourquoi ne pas célébrer votre nouveau film avec une première à la maison avec de la famille et des amis, et pourquoi ne pas être prêt pour le tapis rouge en le faisant? C’est exactement ce que Jordan a fait, en postant sa coupe pour sa première à domicile sur Instagram: