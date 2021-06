Michael B. Jordan de Creed 3 s’excuse après avoir surpris Nicki Minaj à propos de sa toute nouvelle marque de rhum

Comme elle l’a partagé, Nicki Minaj ne croyait pas que la star de Black Panther avait intentionnellement blessé les Caraïbes avec la ligne de rhum, mais elle a estimé qu’il était important de partager l’importance et la raison pour laquelle les gens se fâchaient. Dans les années 1800, la célébration avait pour origine les propriétaires terriens rassemblant et imitant leurs esclaves travaillant dans la canne à sucre. Une fois les esclaves libérés, ils ont commencé à célébrer J’Ouvert, et on craignait que sa marque commercialise le terme loin de son sens initial et se l’approprie culturellement.