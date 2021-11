Michael B. Jordan et l’équipe de Serena Williams donneront 1 million de dollars aux étudiants de HBCU

Photos via Twitter/.

*Michael B. Jordan et Serena Williams ont uni leurs forces pour le reverser aux étudiants.

Jordan et Williams s’associent pour donner aux étudiants ou aux anciens élèves d’un HBCU une chance de gagner 1 million de dollars. Tel que rapporté par Revolt, l’initiative fait partie de l’Invesco QQQ Legacy Classic de l’acteur, de la société d’investissement de Williams Serena Ventures et de MaC Venture Capital.

« Les HBCU font partie intégrante de notre écosystème éducatif et sont depuis longtemps des centres d’excellence entrepreneuriale. Nous sommes ravis de nous associer à Michael B. Jordan et MaC Ventures pour mettre en lumière les brillants étudiants et anciens fondateurs », Alison Stillman, associé commandité chez Serena Ventures, a déclaré dans un communiqué de presse.

Diplômés de l’HBCU

Les participants doivent soumettre leurs propositions commerciales innovantes pour gagner. Jordan et Williams choisiront les gagnants lors de la mi-temps des finales de l’Invesco QQQ Legacy Classic Basketball Showcase, qui devraient avoir lieu dans le New Jersey le 18 décembre.

Selon le rapport, les dirigeants d’Invesco, Serena Ventures, MaC Ventures, Thirty Five Ventures, Cake Ventures et Harlem Capital Partners aideront à développer les propositions gagnantes.

« Le talent est omniprésent, mais l’accès aux opportunités ne l’est pas », a déclaré MaC Venture Capital General Partner Michel Palank. « Deux de nos partenaires sont des anciens de la HBCU et nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée de découvrir et de soutenir l’incroyable talent entrepreneurial que nous savons prospérer dans ces universités. »

L’Université centrale de Caroline du Nord, l’Université A&T de Caroline du Nord, l’Université Hampton et l’Université Howard seront présentées à la vitrine du basket-ball universitaire HBCU.

« Je suis ravi d’annoncer enfin les quatre HBCU qui participeront au premier Legacy Classic », a déclaré Jordan à Variety à propos du prochain classique du basket-ball. « Invesco QQQ et Turner Sports ont été des partenaires formidables pour aider à donner vie à cette expérience. J’ai grandi en regardant des matchs de basket-ball sur TNT, donc je suis convaincu qu’ils offriront cet ensemble de jeux à un véritable public de fans de basket-ball et à leurs familles d’une manière passionnante.

La vitrine du basket-ball universitaire HBCU sera diffusée sur TNT.

