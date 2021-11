Michael B. Jordan et Lori Harvey célèbrent 1 an de relation

Michael B. Jordan et Lori Harvey ont célébré un an de bonheur avec un dîner raffiné et quelques mots gentils à dire l’un sur l’autre.

L’acteur de « Creed », 34 ans, s’est rendu sur les réseaux sociaux mardi pour célébrer ses 12 mois avec sa petite amie de 24 ans, publiant plusieurs adorables clichés avec elle sur son histoire Instagram.

« Joyeux anniversaire », Jordan a légendé une photo sur laquelle Harvey a été vu en train de saisir son visage pour un baiser alors qu’il tirait la langue de manière ludique.

Au cours d’un autre selfie du couple, il a ajouté: « Ça a été une année folle !! »

La belle-fille de Steve Harvey, quant à elle, a commémoré l’étape importante de la relation en publiant un cliché de son dîner romantique avec Jordan.

Elle a donné un aperçu du menu dégustation du chef, qui disait : « Joyeux anniversaire Michael & Lori ! en haut et comprenait un plat de caviar avec topinambour rôti, anguille fumée et crabe de pierre.

Le couple a profité d’un menu dégustation spécial pour l’occasion.Instagram

Lori a également partagé une vidéo Boomerang de Jordan assis en face d’elle à la table dans une chemise boutonnée à rayures grises.

« Joyeux anniversaire mon amour », a-t-elle légendé l’histoire IG avec un emoji coeur blanc.

Harvey a partagé une douce photo de son beau-frère lors de la célébration de leur anniversaire.Instagram

Le duo plutôt privé a d’abord déclenché des spéculations sur les rencontres lorsqu’ils ont été vus ensemble à Atlanta avant Thanksgiving 2020. Ils ont confirmé leur relation en devenant officiel sur Instagram en janvier.

Le père de l’animateur du jeu télévisé de Lori, 64 ans, a depuis donné sa bénédiction à Jordan, déclarant à Ellen DeGeneres en mars : « J’ai essayé de ne pas l’aimer. J’ai essayé de trouver quelque chose qui ne va pas chez lui que je peux creuser… parce que je les ai tous débarrassés.

Ils ont commencé à sortir ensemble autour de Thanksgiving l’année dernière. Instagram

Steve a ajouté que l’acteur, que les gens ont nommé « l’homme le plus sexy en vie » l’année dernière, est « un si bon gars » et « l’un des gars les plus gentils ».

« J’espère que cela durera parce que c’est un gars vraiment, vraiment bien », a ajouté l’animateur de « Family Feud ».