Michael B. Jordan et Lori Harvey célèbrent leur premier anniversaire

Lori Harvey appelle son petit ami Michael B. Jordan « l’amour de sa vie »

Un an plus tard – et beaucoup de romance à venir !

Michael B. Jordan et lori harvey a célébré son premier anniversaire le mercredi 16 novembre et s’est rendu sur Instagram Stories pour donner aux fans un aperçu de leur romance privée. « Joyeux anniversaire », a écrit l’acteur de 34 ans à côté de quelques photos du couple, dont une du mannequin de 24 ans l’embrassant sur la joue et une autre du couple en train de se câliner. « Ça a été une année folle !! »

Les deux ont semblé marquer l’occasion avec un dîner romantique. Lori a posté une photo du menu de dégustation personnalisé qui disait « Joyeux anniversaire Lori et Michael » au-dessus de la date. Elle a également partagé un boomerang de la star de Creed assise en face d’elle à table.

Lori et Michael ont déclenché des rumeurs de romance pour la première fois après avoir été aperçus ensemble avant les vacances de Thanksgiving l’année dernière.