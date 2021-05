Michael B.Jordan explique pourquoi il voulait Lauren London pour “ Without Remorse ” ⋆ .

Michael B. Jordan chauffe les écrans à travers le monde maintenant que Without Remorse est en streaming sur Amazon et theGrio a rencontré l’acteur pour savoir pourquoi il a décidé de prêter ses talents à ce film en particulier.

“C’était très amusant. Je suis un joueur, vous savez, j’aime jouer à Rainbow Six et à Call of Duty et tout le reste, donc j’étais à l’aise dans cet espace », explique-t-il. «Mon père est un marin, tu sais, grandir autour, tu sais, ce type d’environnement était un peu normal pour moi. Donc, pouvoir rendre hommage aux gens qui servent, je pense que c’était vraiment important pour moi. Tout le sacrifice qu’ils font pour nos libertés et notre pays est vraiment, vraiment important. »

Bien qu’il y ait des moments assez déchirants et émotionnels dans le film au rythme rapide, Jordan passe la plupart du temps à manier des armes puissantes.

«Être capable de se mettre dans la peau d’un Navy SEAL et de s’entraîner sous l’eau et, vous savez, tout le combat au corps à corps et l’entraînement aux armes et l’entraînement tactique», dit-il. «J’étais enfant dans un magasin de bonbons pour être parfaitement honnête.»

Sans remords vient de l’auteur, Tom Clancy et sert d’histoire d’origine pour le héros d’action bien-aimé, John Clark, qui fait partie de l’univers de Jack Ryan. Dans ce document, un Navy SEAL d’élite découvre un complot international tout en demandant justice pour le meurtre de sa femme enceinte. Quand une escouade de soldats russes tue sa famille en représailles pour son rôle dans une opération top-secrète, le chef principal John Kelly (Jordanie) poursuit les assassins à tout prix.

Unir nos forces avec un collègue SEAL (Jodie Turner-Smith) et un agent obscur de la CIA (Jamie Bell), La mission de Kelly expose involontairement un complot secret qui menace d’engloutir les États-Unis et la Russie dans une guerre totale. Tiraillé entre l’honneur personnel et la loyauté envers son pays, Kelly doit combattre ses ennemis sans remords s’il espère éviter le désastre et révéler les figures puissantes derrière la conspiration.

Jordan dit qu’il est fan du travail de Tom Clancy depuis qu’il est enfant et que cette version fournit certainement des mises à jour majeures. De toute évidence, faire du personnage principal un homme noir est une nouveauté, mais le film a également transformé le personnage de Jodie Turner-Smith en femme.

«Étant familier avec l’univers de Tom Clancy depuis que je suis enfant, j’avais l’impression que c’était quelque chose auquel je pensais pouvoir ajouter quelque chose et m’entourer d’acteurs talentueux et d’un réalisateur incroyable et donner une idée que je pense que les gens seraient intéressé à regarder. J’espère donc que nous donnerons suite à certaines de ces promesses », a déclaré Jordan.

Le film présente également Lauren Londres dans sa première représentation depuis la mort de son partenaire, Nipsey Hussle en 2019 et c’est Jordan qui lui a demandé de le faire.

«Je pense que Lauren est une actrice incroyable et elle a été hors du jeu, hors de la scène pendant un certain temps et elle nous a manqué», dit-il.

«Elle avait beaucoup à apporter, je pense, spécifiquement pour ce rôle et ce que j’ai pu apprendre, ce que Kelly pourrait apprendre d’elle. Certaines de ses tragédies et expériences personnelles, elle a été si gracieuse de pouvoir me prêter, de prêter à ce projet et d’être amie avec elle pendant un certain temps et d’être cool avec Nip, vous savez, tout aussi délicatement et respectueusement que moi peut-être, lui a demandé de faire partie de ce projet et elle était prête à le faire. C’était donc quelque chose que j’ai vraiment eu de la chance de l’avoir. C’était donc une expérience formidable.

Without Remorse est maintenant diffusé sur Amazon Prime Video.

