Michael B.Jordan joue dans la bande-annonce explosive de No Remorse, le nouveau film d’Amazon

Without Remorse est le nouveau film d’action d’Amazon Prime Video mettant en vedette la superstar hollywoodienne Michael B.Jordan, une nouvelle adaptation de l’univers des thrillers de guerre de Tom Clancy (dont le travail a inspiré de nombreux jeux vidéo tels que les récents The Division ou Rainbow Six Siege, entre autres) qui a déjà une date de sortie sur la plateforme de streaming Amazon.

Sin Remorimientos sortira exclusivement sur Prime Video le 30 avril; et nous avons déjà une affiche, un synopsis et une bande-annonce explosive.

Ainsi, Michael B.Jordan incarne Marine John Clark dans une histoire de vengeance et de complots internationaux qui fait partie de l’univers de Jack Ryan dans un film qui nous raconte les origines du personnage lorsqu’il tente de rendre justice après le meurtre brutal de son femme enceinte. Avec un scénario de Taylor Sherindan sous la direction de Stefano Sollima, Sin Remormentos promet une action en abondance et une intrigue avec l’ADN de Tom Clancy. Le casting est complété par Jamie Bell, Jodie Turner-Smith, Lauren London et Guy Pearce.

«Un Navy Seal Marine découvre une conspiration internationale en demandant justice pour le meurtre de sa femme enceinte. Quand une escouade de soldats russes tuera la famille de John Kelly en représailles à leur participation à une opération secrète, il commencera à les poursuivre à tout prix. “

«En joignant ses forces à un camarade de Navy SEAL et à un étrange agent de la CIA, la mission de Kelly révélera involontairement un complot secret qui menace de mener les États-Unis et la Russie à la guerre. Partagé entre honneur personnel et loyauté envers son pays, Kelly devra combattre ses ennemis sans pitié pour éviter le désastre et révéler les figures puissantes derrière la conspiration. “

Without Remorse sortira sur Amazon Prime Video le 30 avril 2021.

