Il semble que le titre de l’homme le plus sexy du monde soit devenu le coup de cœur pour la famille et les amis de Michale B.Jordan. Tout ce que fait Jordan, il y a quelqu’un dans les environs qui fait un drôle de commentaire sur son titre. Il n’y a pas de meilleur moyen que de montrer votre fierté pour quelqu’un que de se casser les côtelettes de temps en temps, et Michael B. Jordan ne fait pas exception.