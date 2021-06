Michael B. Jordan, Nipsey Hussle, Ashanti et PLUS .

in

Sélections du Hollywood Walk of Fame 2022 (Nipsey Ashanti Michael B Jordan)

*La liste des nouveaux intronisés pour le Walk of Fame d’Hollywood a été officiellement révélé !

Le jeudi 17 juin, le panel de sélection du Walk of Fame a annoncé qu’il donnerait 38 étoiles aux lauréats sur le très convoité Hollywood Walk of Fame ! Sur les 38 lauréats, 20 au total sont des personnes de couleur.

Dans la catégorie Films, les lauréats incluent Salma Hayek, James Hong, Michael B. Jordan, Regina King, Jason Momoa et Tessa Thompson. Dans la catégorie Enregistrement, Ashanti, The Black Eyed Peas, George E. Clinton, Los Huracanes Del Norte, Martha Reeves et le posthume Nipsey Hussle sont à l’honneur.

Les lauréats dans la catégorie Théâtre en direct/Performance en direct incluent Marilyn McCoo & Billy Davis Jr. ainsi qu’Angelica Vale. Enfin, Michael Strahan est honoré d’une étoile dans la catégorie Sports Entertainment. De nombreux lauréats ont exprimé leur enthousiasme pour les médias sociaux, notamment Tracee Ellis Ross, dont la mère, Diana Ross, a reçu une étoile en 1982.

Article complet sur theJasmineBRAND.com.

