Michael B. Jordan nomme son nouveau rhum ‘J’Ouvert’ & All Hell Breaks Out! – Il le renomme

Michael B Jordan – Publicité J’Overt

*Après de nombreuses réactions de la communauté caribéenne, dont Nicki Minaj, acteur/entrepreneur Michael B. Jordan s’excuse d’avoir nommé son rhum “J’ouvret » et révèle qu’il cherche à renommer la marque.

Il y a quelques jours, PEOPLE’s 2020 Sexiest Man Alive a révélé sa nouvelle marque d’alcool, J’Ouvert, et cela a provoqué des tonnes de controverses – surtout parce que c’est le même nom du festival de célébration traditionnel né à Trinité-et-Tobago il y a de nombreuses années. L’histoire de la célébration est sacrée et à cause de cela, la Jordanie a été immédiatement mise sous le feu des critiques pour appropriation culturelle et plus encore.

Après qu’Internet se soit exprimé, Nicki Minaj a même partagé une déclaration à l’acteur de ‘Black Panther’, “Je suis sûr que MBJ n’a intentionnellement rien fait qu’il pensait que les gens des Caraïbes trouveraient offensant, mais maintenant que vous êtes au courant, changez le nom & continuer à prospérer et à prospérer. #jouvert.”!

Depuis, MBJ a publié une déclaration : « Je veux juste dire au nom de moi-même et de mes partenaires, notre intention n’a jamais été d’offenser ou de blesser une culture (nous aimons et respectons) et nous espérions célébrer et éclairer positivement. Les derniers jours ont été riches d’apprentissage et d’engagement dans d’innombrables conversations communautaires… Nous vous entendons. Je vous entends et je veux être clair que nous sommes en train de renommer. Nous nous excusons sincèrement et sommes impatients de présenter une marque dont nous pouvons tous être fiers. »

OBTENEZ PLUS DE NOUVELLES COMME CELLE-CI SUR EURWEB : Damon Dash temporairement interdit de vendre des « doutes raisonnables » en tant que NFT

Lien source

La publication Michael B. Jordan nomme son nouveau rhum “J’Ouvert” et tout l’enfer éclate ! – Il le renomme est apparu en premier sur ..