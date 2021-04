Michael B.Jordan parle d’une formation “ intense ” pour un nouveau film de Tom Clancy sans remords

Michael B.Jordan fait de grands pas dans sa carrière, et Without Remorse semble que ce sera le plus grand défi de l’acteur à ce jour. Néanmoins, il semble définitivement qu’il était disposé et prêt à exécuter les coups de poing au fur et à mesure qu’ils sont venus, ce que vous attendez de l’acteur jouant le fils d’Apollo Creed. Le public a vu un certain nombre de films de Tom Clancy au fil des ans, chacun apportant sa propre tournure aux romans de l’auteur acclamé. Il sera intéressant de voir comment ce dernier film se compare aux autres mais, avec Jordan et un certain nombre d’autres stars talentueuses, ce devrait être un grand événement cinématographique!

Without Remorse fait ses débuts sur Amazon Prime ce vendredi 30 avril.