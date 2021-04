Michael B.Jordan pourrait-il donner vie à Superman dans le film JJ Abrams? L’acteur répond aux rumeurs

En février, il a été annoncé que JJ Abrams préparait un redémarrage de Superman pour Warner Bros.A ce moment-là, il a été révélé qu’aucun acteur n’avait encore été signé pour le film, mais des rumeurs indiquaient, encore une fois, à Michael B.Jordan de donner vie à la super-héros. Après des semaines de spéculations, l’acteur a rompu son silence.

Dans une interview avec Jake’s Takes, on a demandé à Jordan s’il était vrai qu’il allait jouer à Superman. «J’écoute les rumeurs et tout ça et je le prends juste comme un compliment. J’apprécie que les gens pensent de moi de cette façon pour ces rôles. Je n’ai vraiment plus rien à dire à ce sujet, mais qui que ce soit ou si c’est vraiment, je pense que ce sera quelque chose d’intéressant à voir », a-t-il répondu.

Récemment, l’acteur a accordé une autre interview à Cinepop et a offert des déclarations similaires. “Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe avec cette chose particulière, mais je pense que le désir de tout le monde de voir des rôles de héros noirs est très important. La représentation est importante », a-t-il déclaré.

Avec ou sans Jordan, Abrams produira le nouveau film Superman, qui sera écrit par Ta-Nehisi Coates. Pour le moment, il n’y a pas de directeur lié au projet.

De son côté, Jordan est plongé dans ses débuts de réalisateur, et il ira dans les coulisses de Creed III, une production dans laquelle il jouera également, reprenant son rôle d’Adonis Creed. En outre, il est en attente de libération sans remords; Et si…?, Fiction d’animation Marvel dans laquelle il reprendra Erik Killmonger; Un journal pour la Jordanie réalisé par Denzel Washington; et le film Methuselah réalisé par Danny Boyle.

Source: Cependant