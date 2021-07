Michael B Jordan pourrait travailler sur le projet HBO Max Superman – Rapport

Michael B. Jordan est un homme occupé ces jours-ci. Quand il ne se moque pas de lui-même dans le nouveau film Space Jam, la star de Creed cherche de nouveaux projets à gérer, et il semble qu’il ait peut-être trouvé sa prochaine grande chose.

Collider rapporte que Jordan et sa société de production, Outlier Society, développent une mini-série télévisée sur Val-Zod, Superman de Earth-2, qui a fait ses débuts pendant l’ère New 52 de DC Comics. Créé par Tom Taylor et Nicola Scott, Val-Zod est l’un des derniers Kryptoniens de son univers et le deuxième à utiliser le manteau de Superman.

Les sources de Collider disent que Outlier Society a embauché un scénariste, qui travaille actuellement sur le scénario et sera une série limitée pour HBO Max. Il est également dit que Jordan produira et peut-être même jouera dans, mais aucun mot officiel sur aucun casting.

On dit depuis longtemps que Jordan s’était vu offrir le rôle de Superman, prenant même peut-être le relais de l’actuel Homme d’acier Henry Cavill, mais il les a abattus à plusieurs reprises. Alors que Jordan a nié avoir dit qu’il serait Clark Kent, amener Val-Zod sur le petit écran est toujours en suspens.

Si ce projet se concrétise, ce serait un autre ajout à ce que Warner Bros a en réserve pour HBO Max en adaptant plus de 15 franchises DC Comics qu’ils cherchent à lancer.