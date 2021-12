Michael B. Jordan a été détrôné en tant que « Sexiest Man Alive » de PEOPLE, un titre que l’acteur n’était peut-être pas encore prêt à donner.

Après l’acteur et ancien élève de Marvel Cinematic Universe Paul Rudd a été nommé 36e « Homme le plus sexy du monde » en novembre, Jordan, est apparu sur Live with Kelly and Ryan et a plaisanté en disant que l’expérience rappelait à quelle vitesse le monde évolue.

« Je veux dire, ils te jettent juste dehors. Comme, il y a deux semaines, j’étais toute la rave et maintenant je suis juste « l’ancien homme le plus sexy du monde », a déclaré le joueur de 34 ans aux hôtes. Kelly Ripa et Ryan Seacrest.

NEW YORK, NEW YORK – 09 DÉCEMBRE : Michael B. Jordan assiste à la première mondiale de « A Journal For Jordan » au AMC Lincoln Square Theatre le 9 décembre 2021 à New York. (Photo de Theo Wargo/. pour Sony Pictures)

L’acteur de A Journal For Jordan a déclaré qu’il n’avait reçu aucun avertissement avant l’annonce et s’est rappelé s’être présenté un matin pour apprendre la nouvelle avec le reste du monde.

« En fait, je viens de me réveiller avec la nouvelle. Ils ne vous ont pas prévenu, non. C’était un peu grossier, un peu irrespectueux. Mais j’ai laissé tomber parce que c’est Paul Rudd, donc…. »

« Tu sais ce que je vais faire ? » Ripa a répondu: « Je vais envoyer à PEOPLE une lettre fortement formulée. » En riant, Jordan a dit : « Merci ! »

En réfléchissant davantage à son règne d’un an, Jordan a expliqué que le titre « L’homme le plus sexy en vie » était à la fois « un cadeau et une malédiction ».

« Pour tous mes amis, c’est juste une cible sur votre dos, vous savez ? Les discussions de groupe, je veux dire, tous les mèmes et les GIF – ils s’amusent juste à me donner des conneries », a-t-il déclaré.

Rudd, 52 ans, a déclaré à PEOPLE qu’il était également le destinataire de « tant de chagrin » de la part de ses amis proches.

« Comme ils devraient. Je le ferais », a déclaré la star de Ghostbusters: Afterlife. «Je veux dire que je vais m’y pencher durement. Je vais posséder ça. Je ne vais pas essayer de me dire « Oh, je suis si modeste ». Je fais faire des cartes de visite. Mais tous mes amis vont me détruire et je m’attends à ce qu’ils le fassent. Et c’est pourquoi ce sont mes amis.

« J’espère maintenant que je serai enfin invité à certains de ces dîners sexy avec Clooney et Pitt et B. Jordan », a ajouté Rudd. « Et je pense que je serai sur beaucoup plus de yachts. Je suis ravi d’étendre ma vie de yachting. Et je vais probablement essayer de m’améliorer pour ruminer dans une lumière vraiment douce. J’aime méditer. Je pense que cela va m’aider à devenir plus intérieure et mystérieuse. Et j’attends ça avec impatience.

Un journal pour la Jordanie, réalisé par Denzel Washington, est basé sur le journaliste lauréat du prix Pulitzer Dana Canedyla vie. Le film se concentrera sur l’histoire d’amour de Canedy avec le premier sergent Roi Charles Monroe, interprété par Jordan, selon Variety.

Virgile Williams, un scénariste nominé aux Oscars, a écrit le scénario. Jordan produira le film via sa société de production Outlier Society avec Washington. Escape Artist’s Todd Noir, Jason Blumenthal, et Steve Tisch sont également mis à produire.

