Michael B. Jordan répond à la comparaison Denzel et joue humblement

Michael B. Jordan a été récemment comparé à Denzel Washington — et après de nombreux débats sur Internet … l’homme lui-même s’est pesé sur nous devant la caméra.

Nous avons eu la star de cinéma vendredi soir en quittant Catch à WeHo, et lui avons demandé ce qu’il pensait des gens suggérant qu’il était le prochain DW de sa génération. Mike l’a joué cool et humble… en disant que le grand Denzel est son “mentor”, et en disant que c’est tout l’amour entre eux.

J’ai un débat, êtes-vous d’accord pour dire que Michael B Jordan est le prochain Denzel de notre génération ? – Ko (@KBxScoe) 12 août 2021 @KBxScoe

Cela ne répond pas vraiment à la question, franchement, mais c’est une réponse polie qu’il semble avoir préparée – ce qui est bien. Et, peut-être que sa résistance à se mesurer à M. Washington en dit long en soi.

ICYMI, MBJ et Denzel étaient tous les deux à la mode plus tôt cette semaine après qu’un utilisateur de Twitter ait ouvertement demandé aux gens si Mike était le prochain Denzel de cette époque … et sa question a suscité des réponses enflammées, principalement des désaccords. Bien sûr, les blagues ont également volé aux dépens de Mike.

Le consensus en ligne semble être… non, Michael n’est pas Denzel, pas même de loin. Certains ont souligné que le mec semble être plus un beau type A-lister au lieu de quelqu’un avec des côtelettes spectaculaires, en soi. Justement… il n’a pas été nominé pour trop de prix prestigieux d’acteur solo dans sa carrière – du moins pas encore, de toute façon.

Peut-être que cela peut changer, car il semble que lui et Denzel se soient peut-être rapprochés du tournage du nouveau film de ce dernier, qui a MBJ en tête. Il s’intitule “A Journal for Jordan”… et il s’agit d’un ancien combattant qui laisse derrière lui des lettres d’amour pour son enfant.

D’après ce que Mike nous dit ici dans cette interview, Denzel lui aurait peut-être donné un ou deux conseils.