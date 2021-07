Michael B. Jordan révèle pourquoi il a loué un aquarium pour Lori Harvey ⋆ .

Michael B. Jordan révèle pourquoi il a loué un aquarium le jour de la Saint-Valentin pour sa petite amie, Lori Harvey, des mois après les vacances.

Comme l’a rapporté le Grio, Jordan et Harvey sont l’un des couples les plus excitants d’Hollywood. Avec leurs publications populaires sur Instagram, le couple a laissé ses nombreux fans et abonnés entrer dans leur relation, des légendes romantiques aux voyages somptueux.

Le jour de la Saint-Valentin 2021, Jordan a loué un aquarium entier pour Harvey. Maintenant, dans une apparition à venir sur Jemele Hill is Unbothered, Jordan parle de son somptueux cadeau de la Saint-Valentin, expliquant ce qui l’a inspiré avant le grand jour.

Michael B. Jordan assiste aux 51èmes NAACP Image Awards le 22 février 2020 à Pasadena, en Californie. (Photo de Paras Griffin/. pour BET)

Hill dit à Jordan dans l’interview : “Vous savez, il y a comme beaucoup de mecs qui détestent vos tripes pour ça… pourquoi voudriez-vous établir ce genre de norme…?” Elle demande ensuite à l’acteur : “As-tu trouvé ça toi-même ? As tu?”

Jordan répond: «J’ai eu beaucoup de romance refoulée, donc c’était beaucoup… Je n’étais pas capable de faire beaucoup de ces choses dans le passé, vous savez, alors c’était amusant. Je suis un gars créatif !

“C’était un peu à la volée”, a-t-il poursuivi. « Et puis il faut être encore plus créatif parce qu’il n’y avait pas beaucoup de choses qui étaient ouvertes, tu vois ce que je veux dire ? »

Il a commencé à appeler ça un bon moment avec Harvey, en disant: “Je me suis en quelque sorte mis dans une situation difficile, maintenant je dois comprendre l’année prochaine… je suis comme, hein?”

Par TheGrio, Jordan a expliqué pourquoi il avait rendu public sa romance avec Harvey dans une interview avec People. Il a partagé à l’époque: “Je suis toujours privé et je veux protéger cela, mais j’avais l’impression que c’était un moment où je voulais juste le mettre en avant et passer à autre chose… Je suis extrêmement heureux.”

Il a poursuivi: «Les gens qui me connaissent connaissent mon cœur. Mais des gens qui me connaissent pour mon travail. . . ils savent ce que je leur permets de savoir. Le fait que j’aie été si fermé sur de nombreux aspects de ma vie était un choix personnel. Au fur et à mesure que je vieillis et que je suis un peu plus mature et à l’aise dans ma peau, je m’en soucie moins. »

Dans sa prochaine interview avec Hill, l’acteur fait également la lumière sur Black Panther 2, révélant si son personnage, Killmonger, fera ou non une réapparition… enfin, en quelque sorte.

« J’aimerais avoir plus d’informations… s’il y a quelqu’un qui va le découvrir, Ryan (Coogler) va le découvrir, tu sais? Dans le sens où le pivot vient de la tragédie à laquelle nous sommes tous confrontés, perdre Chadwick (Boseman), Je pense que Marvel et… tout le monde là-bas a dû comprendre ce qui allait suivre, et je n’ai pas obtenu cette information d’une manière ou d’une autre.

