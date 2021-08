Michael B. Jordan est sans aucun doute l’un des acteurs les plus actifs d’Hollywood en ce moment. Au cours des dernières années seulement, la star de la liste A a décroché des rôles dans des productions de premier plan comme Black Panther, Creed II et Without Remorse, et il a d’autres choses en tête. Bien sûr, pour jouer des personnages dans des films comme ceux-ci, Jordan doit rester en parfaite condition physique, ce qui signifie passer beaucoup de temps au gymnase. Maintenant, il semblerait que l’acteur soit sur une autre «mission» de remise en forme et, sur la base de ses abdos, il semble réussir de manière considérable.