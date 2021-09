Michael Bay célèbre torse nu alors que le nouveau film se termine, et Tyrese Gibson a eu le commentaire parfait

En ce qui concerne les films de Michael Bay, vous pouvez compter sur certaines choses. Ils incluent toujours une action insensée, le genre d’action spécialement conçue pour impressionner avec autant de style que possible. De plus, les personnages principaux sont aussi des gens incroyablement beaux la plupart du temps, et la caméra est là pour les rendre aussi beaux que possible. Souvent, les hommes se présentent sans chemise juste pour que vous sachiez à quel point ils sont beaux, mais maintenant Michael Bay a tourné la caméra sur lui-même, et il reçoit de bons commentaires d’amis et de fans, dont Tyrese Gibson, qui appelle le résultat “bayham.”