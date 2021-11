Michael Bisping conseille à Ian Garry de briller lors de ses débuts à l’UFC comme les anciens champions des Cage Warriors Conor McGregor et Paddy Pimblett

Michael Bisping pense que les fans pourraient bien annoncer une nouvelle star en Ian Garry après ses débuts au Madison Square Garden à l’UFC 268 samedi soir.

L’Irlandais a été recruté par l’organisation plus tôt cette année après avoir remporté le titre des poids welters des Cage Warriors lors d’une victoire par décision unilatérale contre Jack Grant.

Ian Garry espère faire sensation à l’UFC tout comme son compatriote McGregor l’a fait en 2016

En plus de paraître commandant dès le tout premier klaxon au York Hall en juillet, Garry a remporté une victoire décisive sans équipe de coin.

Quelques jours seulement avant le combat à Londres, ‘The Future’ s’est séparé de la Team KF Martial Arts et a dû faire venir son manager et sa partenaire, Layla-Anna Lee, dans le coin pour le plus grand combat de sa vie.

Fort de cette victoire dominante, Garry se prépare maintenant à affronter Jordan Williams lors de son premier combat à l’UFC et a de grands espoirs d’améliorer son record de 7-0.

S’il le faisait, Bisping pense que le joueur de 23 ans pourrait bien suivre les traces des anciens champions des Cage Warriors Conor McGregor et Paddy Pimblett et devenir une superstar.

Bisping a déclaré à talkSPORT.com : « Il a une énorme opportunité samedi soir ; il fait ses débuts à l’UFC, il est invaincu, il a 23 ans et il se bat au Madison Square Garden.

«Paddy Pimblett a très bien fait, mais il a fait ses débuts à l’Apex et il l’a quand même tué.

« Faire ses débuts au Madison Square Garden, à New York, la capitale mondiale des médias, ça ne devient pas plus grand que ça.

«C’est un ancien champion des Cage Warriors, l’histoire nous dit que ces gars se débrouillent très, très bien.

Pimblett a survécu à une frayeur précoce pour remporter une première victoire par KO

L’ancien champion des Cage Warriors McGregor a marqué un premier KO en 2013

«Donc, s’il peut sortir et obtenir une excellente performance, puis la balancer au micro, qui sait, peut-être que lundi matin, nous aurons une autre nouvelle star entre les mains.

« C’est certainement une situation de haute pression, mais je suis sûr qu’il va le gérer très bien. »

