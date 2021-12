Michael Bisping conseille à Tyron Woodley de se retirer de la boxe

Tyron Woodley après avoir été éliminé par Jake Paul

Tyron Woodley a perdu les deux combats qu’il a eus en boxe, il a été mis KO dans le second, et Michel Bisping a quelques conseils à lui donner. Tout en parlant récemment sur Believe You Me de cette prétendue solution dans son match revanche avec Jake Paul, l’ancien champion du monde UFC de 185 livres lui a dit que il est temps pour lui de prendre sa retraite.

Michael Bisping conseille Tyron Woodley

« C’est ridicule!. Chaque fois que quelqu’un se fait tabasser, il est assommé, un peu comme, ces théories du complot commencent à circuler. Il n’y a aucun moyen que Tyron Woodley fasse ça. Deuxièmement, j’ai vu assez de KO pour savoir quand on est réel. Cela semblait réel. Le combat n’était pas réel. Le combat était nul, c’était de la merde, c’était de la merde, c’était inexistant. La meilleure chose qui soit arrivée à Jake Paul, c’est qu’il l’a assommé. L’enfant peut assommer, c’est simple. C’est un garçon grand, fort et jeune. Est en plein essor.

« Combat terrible, absolument terrible. Incroyablement mauvais. Et avec toutes les discussions et les opportunités que Tyron a eues. Et écoute, je ne suis pas là pour parler de Tyron Woodley. J’aime le garçon. Je respecte la carrière que vous avez eue. Et je ne veux rien dire qui le rende mal à l’aise quand je le vois parce que je le verrai bientôt. Mais la réalité est que si le résultat avait été une décision, personne ne voudrait plus voir l’un d’eux se battre..

« Le problème avec Tyron Woodley, et je le dis tout le temps, c’est qu’il est dans un sport où tout ce que vous avez à faire est de lancer des coups de poing, il ne lance pas de coups de poing ! C’est un problème! C’est un gros problème. Diaz le ferait, McGregor le ferait. Ils pourraient perdre, mais ils frapperaient, ils se battraient, ils se présenteraient. Masvidal le ferait. Nate Diaz, nous verrons ce qui se passera l’année prochaine car ce combat aura probablement lieu. Tyron Woodley, je pense que Tyron devrait arrêter maintenant. Je pense que tu dois raccrocher tes gants«.

