Michael Bisping déclare Anderson Silva le « Bruce Lee moderne »

Michael Bisping, membre du Temple de la renommée de l’UFC, a récemment déclaré que son ancien rival dans la division des 185 livres, Anderson Silva, est un Bruce Lee moderne.

Anderson Silva est une légende du MMA. À 46 ans, il continue d’ajouter à son impressionnante réputation comme l’un des meilleurs athlètes des sports de contact avec ses performances au sein de la boxe.

Il y a quelques mois, Silva a battu Julio César Chávez Jr. par décision partagée. Maintenant, le Brésilien est à nouveau sorti vainqueur d’un match de boxe ce week-end en battant Tito Ortiz par TKO. Ce fut une autre performance exceptionnelle, et son ancien rival Bisping prétend que c’est la preuve de son statut d’artiste martial.

Anderson Silva est l’un des plus grands artistes martiaux que la race humaine ait jamais vu. C’est un Bruce Lee moderne. Silva est vraiment l’un des meilleurs de tous les temps et c’est un fait.”

Quant à la performance de Silva contre Ortiz, Bisping a une nouvelle fois été impressionné par les réflexes et le timing de la légende de Silva même s’il a maintenant 46 ans.

« Tito a dit qu’il allait sortir et se faire un trou dans la tête. Il a affirmé que Silva n’allait pas pouvoir utiliser ce non-sens du Wing Chun sur lui. Ce n’est pas comme ça qu’on combat Anderson Silva. Vous ne pouvez pas affronter Anderson Silva et être agressif. Certainement pas. Le rythme d’Anderson Silva est impeccable. Ses réflexes sont félins et la variété d’attaques dont il dispose est incroyable. Tito aurait dû savoir en entrant dans ce combat contre Silva qu’il fallait être stratégique. »