Michael Bisping dit que Conor McGregor devrait licencier l’entraîneur John Kavanagh pour sa vision du combat de l’UFC 264 avec Dustin Poirier

Les commentaires de John Kavanagh sur la démonstration de Conor McGregor contre Dustin Poirier sont préoccupants, selon Michael Bisping.

Le match de trilogie à l’UFC 264 a été interrompu par le médecin lorsque McGregor s’est cassé la jambe au premier tour, bien que Poirier venait d’obtenir un 10-8 sur les tableaux de bord de deux juges.

McGregor a dû être sorti de l’octogone et 2021 ne s’est pas du tout passé comme il l’espérait

“Je n’étais pas du tout inquiet, j’étais en fait vraiment, vraiment heureux”, a déclaré Kavanagh dans une interview par la suite. «Et je savais ce que j’allais dire entre les tours.

«J’allais juste lui dire de continuer à faire ce qu’il faisait avec les coups de pied et d’essayer de fermer un peu plus lourd cette fois. Nous chercherions donc à – plutôt que d’échanger des coups de poing – à glisser en arrière et la main gauche comme il l’a fait sur [Jose] Aldo [in 2015].

« Recherchez ce genre de techniques. Faites glisser la croix gauche vers l’arrière, faites glisser l’uppercut gauche vers l’arrière et laissez Dustin tomber dans ce genre d’espace ouvert.

« À 4 h 30, tout est en sauce. L’énergie avait l’air bonne, la technique avait l’air bonne. Quelques ajustements entre les rounds et je pensais que nous étions sur la bonne voie pour y arriver ou au moins continuer, garder le rythme pour le reste du combat.

Kavanagh est dans le coin de McGregor depuis qu’il a commencé sa carrière professionnelle

Mais l’ancien champion des poids moyens de l’UFC Bisping n’est pas d’accord et pense que Kavanagh devrait être très inquiet.

“Lorsque [McGregor] s’est levé, oui, bien sûr, c’était une fin très, très malheureuse – probablement chanceuse pour Conor, soyons honnêtes », a déclaré le Hall of Famer à BT Sports.

“Mais en ce qui concerne Conor McGregor, en termes de machine, de base de fans qu’il a et le récit pour déformer la situation, tout comme son entraîneur, John Kavanagh, qui a dit:” rien de ce que je voyais là-bas ne me concernait à tout.’

McGregor fait face à un sort prolongé en marge après sa dernière défaite, qu’il a soulignée était l’arrêt d’un médecin

« Si c’est vrai, John Kavanagh, Conor devrait vous renvoyer immédiatement parce que c’était très préoccupant.

« Vous étiez sur le dos et vous étiez dominé. C’était un 10-8. C’est inquiétant. Vous ne voulez pas vous faire botter le cul, c’est aussi simple que ça, et c’est ce qui se passait.

“Le coup de pied dans la jambe était malheureux mais, comme je l’ai dit, cela donne à McGregor une excuse ou une raison pour laquelle le combat s’est terminé.

«Mais si cela ne se produisait pas, je veux dire, allez, les chances qu’il change cela et finissent Dustin au deuxième tour alors que le premier tour est censé être le meilleur tour de Conor – ce n’était pas bon. Ce n’était pas une bonne performance.

The Notorious s’est effondré sur le sol de l’Octogone à la fin du premier tour

McGregor dit que la guerre avec Poirier n’est pas terminée avec le président de l’UFC Dana White laissant entendre qu’il ferait un quatrième combat et Bisping pense que c’est exactement ce qui se passera – mais avec de l’or léger en jeu.

“Ils feront un quatrième combat”, a-t-il déclaré. “Je pense qu’entre-temps, Dustin continuera, battra plus que probablement Charles Oliveira et deviendra le champion, puis nous verrons le quatrième combat pour la ceinture.”

Selon Dana White, Conor McGregor reviendra à l’UFC dans un an, en juillet 2022.

À la suite de sa jambe cassée à l’UFC 264, The Notorious a eu une tige intramédullaire placée dans son tibia et une plaque avec des vis à son péroné.