Michael Bisping dit que le Conor McGregor d’autrefois “ n’existe pas ” mais qu’il mérite le respect d’avoir pris le combat de la trilogie Dustin Poirier

Les voitures rapides, les méga yachts et les montres chères signifient que le Conor McGregor d’olf n’existe plus

Cependant, le plus grand nom du sport mérite beaucoup de respect pour son retour dans l’octogone avec Dustin Poirier, selon Michael Bisping.

McGregor a été éliminé par Poirier lors de leur deuxième combat en janvier

McGregor affronte Poirier dans leur combat de trilogie le 10 juillet à Las Vegas devant 20 000 spectateurs.

Le Notorious a été éliminé au deuxième tour de l’UFC 257 en janvier pour en faire un vainqueur dans leur rivalité.

Mais nous avons vu un McGregor sensiblement différent pour le deuxième combat par rapport à celui que nous avions l’habitude de voir dans les années passées.

Il n’y a pas eu les bavardages habituels, mais au lieu de cela, le combattant irlandais a montré une quantité incroyable de respect à son ennemi.

Et l’ancien champion des poids moyens de l’UFC Bisping, qui partagera ses propres expériences de la cage lors d’une tournée à Londres en octobre, en dit long sur son incroyable succès et ses réalisations dans et hors de l’octogone.

«Le Conor McGregor d’autrefois est comme le moi d’autrefois. Cela n’existe plus », a-t-il déclaré à talkSPORT.com. «Je suis un gars sympa, je suis un chat de chatte, mais j’étais un peu un cauchemar.

Bisping a parlé à talkSPORT.com du combat de la trilogie McGregor vs Poirier

«Avec Conor McGregor, c’est la même chose. L’homme est chargé. Il tire sur des yachts de 100 millions de dollars et des montres d’un million de dollars. Il obtient un chauffeur à Rolls Royces.

“[Former boxing champion] Evander Holyfield a déclaré: “ Il est difficile de sortir et de courir à 6 heures du matin quand on dort dans des draps en soie ”.

«Combattants, nous avons faim et nous voulons renverser la vapeur. Peut-être que nous sommes coupés du même type de tissu ou du mauvais côté de la ville.

«Nous aimons nous battre et c’est notre seul espoir. Le rêve est de gagner de l’argent et de changer votre vie, il l’a fait de manière considérable et il ne va jamais se défaire.

«Ce n’est pas une insulte, c’est juste la réalité de la situation. Cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas sortir et avoir une belle performance et gagner, parce qu’il le peut. Mais ça va être un combat difficile.

McGregor est passé à un record de 22-5 MMA avec sa défaite contre Poirier

Bisping pense également que quiconque remporte McGregor contre Poirier 3 devrait continuer à se battre pour le titre des poids légers.

Charles Oliveira est l’actuel champion après le départ à la retraite de Khabib Nurmagomedov.

Poirier est le combattant classé n ° 1 de la division tandis que McGregor est actuellement n ° 5.

“Quiconque gagne ce combat devrait certainement continuer à se battre pour la ceinture”, a poursuivi Bisping. «Ils sont les plus en vue dans cette division et sont assez bien classés – Dustin était un champion par intérim et Conor est un ancien champion.

«Le combat, celui qui gagne qui se battra pour la ceinture, tant qu’il ne sera pas blessé.

«Qui sait comment cela se passera. Dans le premier combat, Conor l’a assommé assez rapidement au premier tour. Dans le deuxième combat, Dustin l’a assommé au deuxième tour.

Poirier est maintenant le n ° 1 des poids légers classés à l’UFC

«La réalité est, cependant, ce sera un grand combat. Chaque fois qu’une personne a battu l’autre, cela rend la troisième spéciale.

«Je pense que la bataille psychologique va à Poirier, cependant, car il vient de l’assommer. Je respecte Conor McGregor pour être intervenu comme ça.

«J’ai déjà été assommé dans ce sport, la prochaine fois que vous vous battez, il y a des démons psychologiques là-bas.

«Conor intervient tout de suite contre la personne qui l’a assommé à froid. J’admire son courage là-bas.

«Ce sera intéressant de voir comment le combat se déroulera.»

