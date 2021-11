Michael Bisping dit que les fans de l’UFC n’ont pas vu d’augmentation comme celle de Khamzat Chimaev depuis Conor McGregor et dit que Kamaru Usman « en prendra certainement note »

Michael Bisping dit que l’UFC n’a pas connu une augmentation comme celle de Khamzat Chimaev depuis que Conor McGregor a explosé sur la scène en 2013.

« Borz » a prouvé que tout le battage médiatique était réel alors qu’il a démoli le concurrent classé poids welter Li Jingliang en un seul tour.

Khamzat Chimaev n’a d’yeux que pour la suprématie de l’UFC et un tir livre pour livre

En plus de l’affichage imposant, Chimaev s’est même arrêté pour parler au président de l’UFC Dana White pendant le combat, puis a secoué le microphone par la suite.

Une telle bravade associée à une véritable capacité est la concoction parfaite pour une superstar commercialisable, avec des capacités de croisement et une armée de fans fidèles.

Le Russe, qui combat depuis la Suède, propose également le genre de statistiques et de chiffres que ses camarades de combat introduisent à voix basse comme s’ils étaient eux-mêmes encore incrédules. « Avez-vous entendu que Khamzat n’a absorbé qu’un seul coup important ? » est un tel exemple.

Même à 4-0 à l’UFC, la clameur pour le propulser dans un tir au titre ce week-end continue de croître et l’ancien champion des poids moyens Bisping ne serait pas opposé à voir le concurrent se mesurer aux meilleurs de la division des 170 livres.

Chimaev a attrapé Jingliang instantanément et la supériorité de la lutte était douloureusement évidente

‘Borz’ a verrouillé une soumission et a étouffé l’un des meilleurs poids welters de la planète avec une facilité consommée

« Il est fou de fou, n’est-ce pas, de la meilleure façon possible », a déclaré Bisping à talkSPORT.com. « Je veux dire, quelle personne terrifiante !

«Je veux dire, il ressemble à un méchant de Bond, tout de suite, vous pensez qu’il ressemble à une poignée, puis à la façon dont il se bat.

«Il dit beaucoup de conneries, mais il le soutient à chaque étape du chemin. Il a terminé tout le monde à l’UFC; quatre combats à l’UFC et il n’a absorbé qu’un seul coup significatif et ce n’était même pas un coup significatif !

« C’était John Phillips qui lui disait de descendre ! C’est vraiment incroyable, quelle ascension. Je n’étais pas sûr, j’étais sur la clôture et je pensais que Li Jingliang lui donnerait un dur combat et ensuite il le fait.

« Si vous êtes Kamaru Usman, vous en prenez certainement note! »

Usman est l’un des champions les plus dominants de l’histoire des poids welters

Usman affrontera Colby Covington ce week-end au Madison Square Garden avec le championnat du monde incontesté en jeu et la liste des adversaires potentiels s’amenuisant.

Depuis qu’il a remporté la ceinture de Tyron Woodley, « The Nigerian Nightmare » a déjà relevé les défis de Covington, Jorge Masvidal et Gilbert Burns.

Leon Edwards, qui a subi la seule défaite de sa carrière contre Usman en 2015, affrontera Masvidal le 11 décembre à l’UFC 269 et le consensus était que la victoire lui assurerait enfin une chance au titre.

Cependant, tout comme McGregor avant lui, Chimaev est le combattant dont on parle le plus sur la liste de l’UFC en ce moment et ‘The Count’ peut prévoir un scénario qui se déroule dans lequel son compatriote est à nouveau négligé.

Kamaru Usman a été le dernier homme à battre Edwards dans l’Octogone, en 2015

L’ancien champion des Cage Warriors McGregor a marqué un premier KO en 2013

« Le problème pour Leon est qu’il est en retard pour le titre », a ajouté Bisping. «Et s’il bat Masvidal, on pourrait penser qu’il obtient enfin une revanche contre Kamaru.

« Mais non, parce que ce foutu Khamzat vient d’arriver. Je veux dire, il était déjà arrivé, mais maintenant il est vraiment arrivé.

«Nous n’avons pas vu une telle ascension depuis que Conor McGregor a fait irruption sur la scène et je pense qu’il va à nouveau dépasser Leon.

« Peut-être que je me trompe, peut-être qu’il va là-bas et amidonne Masvidal au premier tour et fait une grande déclaration, mais ça va être difficile. »

Le joueur de 26 ans a presque pris sa retraite après avoir contracté COVID et ressemble maintenant à un champion du monde

