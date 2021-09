Michael Bisping explique le comportement de McGregor depuis la dernière défaite

Adrian Newey s’inquiète des “zones grises” du plafond budgétaire et a proposé une méthode alternative qu’il préférerait. Le plafond budgétaire a été introduit au début de cette saison dans le but de rendre la grille plus équitable à l’avenir. Étant donné qu’ils dépensaient historiquement plus, cela a déjà un impact plus important sur les équipes […] More