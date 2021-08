Michael Bisping ferme brutalement le «petit gars» Conor McGregor alors que Twitter se poursuit entre les anciens champions de l’UFC

in

Michael Bisping a brutalement fermé Conor McGregor après que l’Irlandais a poursuivi sa tirade sur Twitter contre certains des plus grands noms de l’UFC.

McGregor a commencé son attaque contre le partenaire de commentaire de Bisping, Daniel Cormier, à la suite de sa défaite contre Dustin Poirier à l’UFC 264.

.

McGregor semble incontrôlable sur les réseaux sociaux après sa défaite contre Dustin Poirier

“The Notorious” a qualifié Cormier de “gros gâchis” et a suggéré qu’il était ivre lors d’événements médiatiques alors qu’il était censé promouvoir l’UFC.

Bien que Cormier ait été en grande partie silencieux sur la question, Bisping a suggéré que “DC” déchirerait l’ancien champion du monde des deux poids “membre par membre” et ne continuerait pas à garder la même énergie s’ils se rencontraient en personne.

McGregor a ensuite appelé Bisping, un ancien champion des poids moyens qui a réussi à défendre son titre, un “personne” et a même suggéré qu’il avait sorti de l’argent de sa poche lors de ses deux derniers combats.

‘The Count’ semblait initialement indifférent et suggérait que l’héritage de McGregor disparaissait aussi rapidement que ses tweets, mais le joueur de 33 ans a ensuite posté une photo de Bisping embarquant dans un jet commercial avec la légende suivante: “Le seul héritage que je donne à un ** * environ est le Legacy 5000 sur lequel ma mère vole.

. – .

Le Temple de la renommée de l’UFC Bisping a pris la défense du commentateur Cormier

Nous pensons que c’est un 10-8 pour Bisping

La réponse cinglante de Bisping à propos d’être un homme semble avoir calmé l’ancien champion du monde des deux poids.

L’Anglais a pris sa retraite des combats en 2018 et a depuis été intronisé au Temple de la renommée de l’UFC et détenait auparavant le record du plus grand nombre de victoires à l’UFC.

Il est peu probable que McGregor se batte avant l’été 2022 au plus tôt après avoir subi des fractures au tibia et au péroné lors de la défaite contre Poirier à l’UFC 264 le mois dernier.

