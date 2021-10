Conor McGregor ne semble pas pouvoir éviter les ennuis et Michael Bisping, membre du Temple de la renommée de l’UFC, en a assez.

La dernière controverse de l’Irlandais est une attaque présumée contre un DJ italien.

@frafacchinetti (Instagram)

Le DJ italien Francesco Facchinetti s’est rendu sur Instagram pour porter les accusations contre McGregor

.

McGregor a une litanie de mauvais titres derrière lui

La victime présumée, Francesco Facchinetti, et sa femme ont partagé l’histoire sur les réseaux sociaux, affirmant que McGregor est » instable » et » violent » pour l’avoir sorti de nulle part.

Ces dernières années, McGregor a fait la une des journaux pour de mauvaises raisons, des arrestations à une altercation avec le rappeur Machine Gun Kelly en passant par des coups de poing à un retraité dans un pub.

Bisping pense que les actions de McGregor ternissent son héritage.

«À un moment donné, Conor doit se ressaisir. Parce que ça va mal finir un jour », a-t-il déclaré.

« Vous avez besoin de gens autour de vous qui vous diront « non ». Vous avez besoin de gens qui vous tiendront responsable »,

. – .

Le Temple de la renommée de l’UFC Bisping est frustré par McGregor

« Il semble qu’il y a longtemps, il était un double champion du monde. J’étais fan de ce type. Je ne suis pas fan de ce type. Je ne pense pas que quiconque soit fan de ce gars », a ajouté Bisping.

« Et je pense que bientôt il va s’essouffler. Le train va s’essouffler. Conor ne peut pas continuer comme ça et un jour il va s’en prendre à la mauvaise personne.

« Et au fait, le vieux du bar, Machine Gun Kelly et Francesco Facchinetti, ce ne sont pas des durs », a-t-il déclaré. «Je n’essaie pas de paraître dur pour moi-même, mais il ne commence pas contre moi.

«Les gars avec qui il commence à se battre ne mesurent pas 6 pieds 5 pouces, sont couverts de tatouages ​​et sous stéroïdes. Francesco Facchinetti a l’air de ne pas pouvoir sortir d’un sac en papier mouillé. Machine Gun Kelly ressemble à la plus grosse mauviette que vous ayez jamais vue dans votre vie et le vieil homme dans le bar est un vieil homme au bar.

« S’il est vraiment aussi dur à cuire, va choisir quelqu’un – pas ta propre taille parce que choisir quelqu’un de ta propre taille n’est pas difficile, n’est-ce pas ? Choisissez quelqu’un qui peut se battre. Vous êtes un combattant professionnel. Vous êtes censé être à la recherche de défis, mais ce qu’il est essentiellement devenu en ce moment, c’est un tyran que vous connaissez et personne n’aime un tyran.

L’année 2021 a été difficile pour McGregor

Bisping pense que McGregor a besoin d’une aide réelle pour inverser la tendance. The Notorious est le tout premier double champion de l’histoire de l’UFC et reste leur plus grande star du box-office à un kilomètre et demi.

Cependant, avec une paire de défaites cette année, une jambe cassée et des problèmes persistants en dehors de l’octogone, Bisping pense que cette version de McGregor perd des fans.

« Le gars a besoin d’aide », a déclaré Bisping. «Il a besoin que les gens autour de lui le tirent de côté et aient un mot. Je dirais aller parler à un professionnel. Je pense que peut-être un peu de gestion de la colère… peut-être un psychiatre, parce que ça ne va pas bien finir.

« Que se passe-t-il s’il frappe Francisco Facchinetti et qu’il tombe, se casse la tête et meurt ? Ensuite, Conor est enfermé ou quelqu’un est gravement blessé… ou Francisco Facchinetti est lié à la mafia italienne. Il reçoit une balle dans la tête. Il y a beaucoup de façons différentes que cela pourrait aller.

« Ce que je dis, c’est que personne ne veut voir ça. La version de Conor McGregor que les gens aiment est celle qui est dans l’Octogone qui bat les gens, pas ce type.

Le président de l’UFC, Dana White, a également vu les derniers gros titres de McGregor, mais il dit qu’il n’en sait pas assez sur la situation, et il n’a pas parlé personnellement à McGregor, pour faire la lumière sur la question.

Dana White et Conor McGregor ont partagé une relation de haut en bas

White a déclaré: «Nous en avons un peu parlé aujourd’hui dans le matchmaking – je n’en sais pas assez à ce sujet.

« Honnêtement, je n’en connais même pas assez pour le commenter. Évidemment, j’ai vu ce que vous avez – vous en avez vu plus que moi, en fait, pour être honnête avec vous.

«Je n’ai pas parlé à Conor, donc je ne sais pas quelle est la vérité. Je ne sais pas exactement ce qui s’est passé. Donc, pour commenter, je ne peux vraiment pas.

McGregor reste l’atout précieux de White lorsqu’il s’agit de gagner de l’argent et il y a toutes les chances que l’ancien roi des poids plume et des poids légers fasse son retour à l’UFC l’année prochaine et affrontera à nouveau Dustin Poirier.