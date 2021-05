Michael Bisping, membre du Temple de la renommée de l’UFC, révèle qu’il a reçu un contrat pour combattre Jake Paul et explique pourquoi il l’a refusé

Aimez-le ou détestez-le, Jake Paul continue de faire la une des journaux partout.

En ce moment, il parle du monde du combat après avoir frappé Floyd Mayweather jeudi, simplement en volant son chapeau lors d’une conférence de presse pour le prochain combat d’exhibition de Money avec son frère, Logan Paul.

Jake Paul a frappé Floyd Mayweather

Jake a une fiche de 3-0 en boxe professionnelle mais n’a pas encore affronté un vrai boxeur. Tous ses adversaires ont été des boxeurs pour la première fois jusqu’à présent, mais sa course gagnante capte l’imagination avec le public apparemment désespéré de le voir arrêté.

Le YouTuber, qui compte 23 millions d’abonnés, a remporté sa dernière victoire en battant l’ancien poids welter de l’UFC Ben Askren avec un KO au premier tour.

Cependant, Michael Bisping, membre du Temple de la renommée de l’UFC, a révélé dans une interview avec lowkick.com qu’on lui avait offert le combat en premier. Il a même reçu un contrat.

«On m’a proposé un contrat. Ce n’était pas assez d’argent », a-t-il dit (transcrit par BJPenn.com). «Ils ont fait une offre et c’était une somme décente. Mais, si je vais me ridiculiser en boxant un YouTuber, alors je voudrais un peu plus pour ça.

.

Michael Bisping a emprunté le long chemin vers le sommet de la montagne à l’UFC, mais il y est arrivé

«Je ne vais pas sortir de ma retraite, mais c’est essentiellement de l’argent gratuit pour moi. Si le nombre était assez grand, alors je serais idiot de ne pas aller chercher cet argent.

Fait intéressant, Askren a collecté 500 000 $ pour la perte rapide. Bisping ne révèle pas combien on lui a offert, mais on doit supposer que c’était moins que cela.

«Mais je ne le poursuivais pas», explique Bisping. «Et je pense que si quelque chose, je pense que Jake était très intelligent. Je pense qu’il m’a juste utilisé pour essayer de donner l’impression qu’il cherchait de vrais défis.

Triller Fight Club

Jake Paul a une fiche de 3-0 (3 KO)

«Parce que nous avons reçu une offre et que nous avons riposté avec plus du double. Et nous n’avons plus jamais rien entendu, puis nous avons appris qu’il se battait contre Ben Askren.

Alors que Paul a le talent pour les gens ennuyeux, Bisping pense qu’il a été intelligent pour emmener ses disciples dans le monde lucratif de la boxe.

“Tout le monde essaie de progresser dans la vie, et il a été assez intelligent pour prendre son compte YouTube et le transformer en une carrière de boxe”, a déclaré Bisping.

«Le gars est évidemment passionné par le sport.

«Il s’entraîne très dur. C’est un gars branché. Il sait comment faire chier les gens et tout le monde est énervé, toute cette émotion, qui se transforme en dollars sur le compte bancaire.

Bisping, 42 ans, n’a apparemment pas l’intention de reprendre le combat, mais Paul est à l’affût de son prochain cuir chevelu de haut niveau.

.

Bisping aurait certainement posé plus de problèmes que Ben Askren