Michael Bisping pense que Conor McGregor pourrait prendre sa retraite de l’UFC s’il perd à nouveau contre Dustin Poirier, mais dit que “personne ne peut lui enlever son héritage”

Michael Bisping pense que Conor McGregor pourrait se retirer du sport s’il perd contre Dustin Poirier samedi soir à l’UFC 264.

Les deux s’affrontent pour la troisième fois dans le combat très attendu à Las Vegas avec beaucoup en jeu pour les deux.

McGregor a été battu par Poirier lorsqu’ils se sont affrontés en janvier

Une défaite pour le Notorious signifierait trois défaites lors de ses quatre derniers matchs et trois de suite dans la division des poids légers.

L’espoir d’un autre coup au titre de sitôt s’évaporerait.

Pour Poirier, il a laissé passer la chance d’un tir au titre pour affronter McGregor pour la troisième fois. Ce sera sans aucun doute une opportunité lucrative, mais cela le ferait reculer s’il perdait.

Lorsqu’on lui a demandé si McGregor pouvait prendre sa retraite s’il perdait, Bisping a déclaré à talkSPORT.com : « Il est possible qu’il raccroche. Il a toujours dit qu’il allait entrer, devenir riche et sortir. Il l’a fait.

Les coups de pied de Poirier ont causé d’énormes problèmes à McGregor sur Fight Island

«Il a remporté deux ceintures et est certainement devenu riche, la dernière chose à faire est de sortir. Seul McGregor peut répondre à cette question.

«Il y aura toujours une base de fans qui voudra le voir se battre et il y aura toujours des gens qui veulent se mettre à l’écoute. Il pourrait entrer dans un ring de boxe ou un octogone et gagner des tonnes d’argent.

« C’est ce qu’il veut ? Veut-il rester dans les parages et réclamer son retour à un combat pour le titre ? Je ne sais pas.

« Les combattants ont un ego incroyable et c’est ce qui nous rend excellents au combat. L’ego de McGregor lui permettra-t-il d’être juste un combattant du milieu du top 10 ? Je ne peux pas répondre à ça.

“De toute façon, s’il prend sa retraite mon dieu, quelle carrière et s’il ne le fait pas, nous aurons hâte de le voir se battre à nouveau.”

Le Temple de la renommée de l’UFC Bisping pense que le combat est difficile à appeler

Bisping a ajouté : « Il y a beaucoup en jeu pour McGregor. Non seulement un combat potentiel pour le titre avec Charles Oliverira s’il gagne, mais aussi où il en est dans le sport en ce moment est en jeu.

« Son héritage est gravé dans la pierre, c’est un champion de la division des deux poids et cela ne pourra jamais lui être enlevé.

“S’il perd ce combat, le récit selon lequel il est l’un des meilleurs poids légers en ce moment passe par la fenêtre.”

Il s’agit actuellement d’une victoire chacun pour les deux combattants et ce sera un grand spectacle et l’ancien champion des poids moyens Bisping pense qu’il est difficile de prédire dans quelle direction le combat se déroulera.

Il a déclaré: “La réalité est que c’est l’un des plus grands combats que l’UFC ait jamais menés. McGregor, comme nous le savons, est la plus grande star que le sport ait jamais vue et je ne pense pas que nous en reverrons une aussi grande.

«C’est une histoire fantastique, 1-1, Dustin vient de l’assommer à froid et il est difficile de prédire ce qui va se passer dans ce combat.

McGregor est en grande forme pour le combat à Las Vegas ce week-end

“La réalité est qu’ils ont tous les deux la capacité de s’assommer. Je pense qu’un facteur déterminant sera l’inactivité de McGregor.

«Pour les combattants, être inactif et distrait par d’autres choses est préjudiciable à la carrière d’un combattant.

« Dustin a été plus actif, il a combattu de meilleures personnes et a plus d’expérience sur le ring à ce stade.

“En fin de compte, vous ne savez tout simplement pas.”

