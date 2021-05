Michael Bisping pense qu’Israël Adesanya conservera la ceinture des poids moyens de l’UFC “ pendant longtemps ”, mais soutient Darren Till pour lui causer des problèmes

Israel Adesanya a largement battu à peu près tous les challengers de la division des poids moyens de l’UFC et l’ancien champion Michael Bisping ne voit pas cela changer de si tôt.

Adesanya retourne dans la division où il est actuellement champion à l’UFC 263 le 12 juin, après avoir échoué à devenir un champion à deux poids.

Adesanya est une force avec laquelle il faut compter dans la division des poids moyens de l’UFC

Il a perdu par décision unanime contre le champion des poids lourds légers Jan Blachowicz en mars, mais revient rapidement en action lorsqu’il affronte à nouveau Marvin Vettori.

Adesanya a déjà battu Vettori en 2018, lorsqu’il a gagné par décision partagée, et c’est une chance pour lui de défendre sa ceinture pour la troisième fois.

Le Néo-Zélandais est rapidement à court d’adversaires à affronter, ayant déjà battu les trois combattants les mieux classés de sa division.

Blachowicz a subi une première défaite en carrière contre Adesanya en mars

«Il a l’air fantastique. Il ressemble à un gars qui va tenir la ceinture pendant un moment », a déclaré Bisping à talkSPORT.com. «Mais il y a toujours quelqu’un de plus grand et de plus dur au coin de la rue que vous n’avez pas encore rencontré, comme ma mère me le disait.

«C’est le cas. Il y a toujours quelqu’un. Il se bat bientôt contre Marvin Vettori. Marvin, sur papier, lui a donné son combat le plus dur car ce n’était qu’une victoire par décision partagée.

«Le premier était serré, Marvin s’est amélioré et la dernière fois qu’Adesanya s’est battu, c’était contre Jan Blachowicz où il a perdu, mais cela montait d’une catégorie de poids.

«Il a perdu cela parce qu’il a été abattu dans les rondes quatre et cinq. Marvin peut lutter un peu, donc ça va être un combat serré.

Darren Till est actuellement le 7e rang des poids moyens de l’UFC

Un homme de la division qui n’a pas encore affronté Adesanya est le Britannique Darren Till.

Le temple de la renommée de l’UFC, Bisping, pense que ce serait un combat compétitif entre les deux, mais Till doit se remettre sur les rails avec trois défaites lors de ses quatre dernières

“Darren Till, le nôtre est là-bas, il fait campagne très dur pour un combat avec Adesanya”, a ajouté Bisping.

«Darren et Israel Adesanya seraient un combat très compétitif. Darren doit remporter quelques victoires, mais je pense que nous verrons ce combat très bientôt.

