Michael Bisping renouvelle son contrat pour quatre ans en tant que commentateur de l’UFC

Ancien champion des poids moyens de UFC et membre de temple de la renommée Michael Bisping a signé un nouveau contrat de quatre ans pour continuer en tant que commentateur pour l’organisation sur ses émissions.

L’Anglais en a fait l’annonce jeudi soir sur ses réseaux sociaux.

Heureux d’annoncer que je signe un nouveau contrat de 4 ans avec l’ufc pour continuer mon rôle de commentateur. Au-delà reconnaissant pour ce rôle. Un grand merci à @danawhite, je suis vraiment obsédé par ce sport et appeler les combats pour la plus grande promotion de combat de l’histoire est un véritable honneur pour moi – michael (@bisping) 27 août 2021

“Je suis heureux d’annoncer que je signe un nouveau contrat de quatre ans avec l’UFC pour continuer mon rôle de commentateur.” a écrit Bisping. Plus que reconnaissant pour ce rôle. Un grand merci à Dana White. Je suis vraiment obsédé par ce sport et commenter des combats pour la plus grande organisation de combat de l’histoire est un véritable honneur pour moi. »

Bisping est devenu l’un des combattants les plus titrés après avoir pris sa retraite de la MMA en tant que combattant il y a trois ans. Peu de temps après l’annonce, il a fait ses débuts en tant que commentateur pour UFC et il est devenu stable dans tous les équipements de diffusion. Michael Il se distingue par sa capacité à analyser les combats et son sens de l’humour ironique, ce qui en a fait un favori des fans.

Son prochain travail de commentateur sera demain samedi avec Jon anik et Paul Felder pour les commentaires de l’UFC Vegas 35. L’événement aura un combat principal pour Edson Barboza et Giga Chikadze.

