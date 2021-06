Michael Bisping soutient Leon Edwards pour battre Nate Diaz et l’appelle “le combat le plus difficile pour Kamaru Usman” – suggérant que “Rocky” pourrait devenir le prochain champion britannique de l’UFC

Michael Bisping est catégorique Leon Edwards BAT Nate Diaz – et présentera ensuite à Kamaru Usman le défi le plus difficile auquel il ait été confronté en tant que champion poids welter de l’UFC jusqu’à présent.

‘Rocky’ revient dans l’Octogone ce samedi à l’UFC 263 à Glendale, Arizona et espère ajouter un nom de déclaration à son CV après une course impressionnante dans la division 170 livres.

Bisping a soutenu Edwards pour défier Usman

La dernière défaite d’Edwards est survenue en 2015 contre Usman, mais bien qu’il soit resté invaincu en neuf combats depuis lors, il réclame toujours un tir au titre.

Le technicien né en Jamaïque, qui se bat à Birmingham, n’a pas combattu pendant près de deux ans alors qu’il attendait l’occasion parfaite – seulement pour voir son combat de retour contre Belal Muhammad s’effondrer par un coup d’œil accidentel.

La victoire contre le légendaire Diaz samedi soir ne tiendrait pas seulement une énorme gravité professionnellement, mais donnerait également à Edwards le pouvoir de star dont il a besoin pour répondre à ses exigences de titre.

Et avec Usman fermement dans le collimateur du joueur de 29 ans, l’ancien champion des poids moyens Bisping pense qu’Edwards peut faire un grand pas en avant pour le remplacer en tant que dernier champion britannique de l’UFC.

Diaz (photographié avec l’acteur Charlie Hunnam) est une légende de l’UFC et a un nom qui transcende le MMA

Bisping a choqué le monde à l’UFC 199 lorsqu’il a éliminé Luke Rockhold, faisant de lui le premier et jusqu’à présent le seul champion britannique de l’UFC

“Je pense à 100% que Leon Edwards doit le combattre ensuite”, a-t-il déclaré à talkSPORT.com.

«Il est sur une larme, il est sur une lancée, il bat tout le monde et vous ne pouvez plus nier l’homme. D’un point de vue commercial, il n’est pas la plus grande star, mais maintenant il va battre Nate Diaz, donc cette case est également cochée.

“Bien sûr, Kamaru va combattre Colby, ils devront donc laisser celui-ci se dérouler puis laisser Kamaru récupérer.

« Donc, le seul problème avec cela est – on ne sait jamais – que Leon pourrait devenir un peu nerveux et vouloir continuer sur sa lancée et prendre un autre combat. C’est un scénario dangereux parce que vous pouvez toujours perdre, et si vous perdez, vous êtes de retour au bas de la pile.

.

Usman était le dernier homme à battre Edwards dans l’Octogone, en 2015

.

Le «cauchemar nigérian» a dominé le combat à Orlando avec un affichage typiquement assuré

«Donc, si j’étais Leon, quand je bats Nate Diaz, j’attendrais sur la touche pour combattre Kamaru Usman et il est très capable.

«Je pense que Leon est le combat le plus difficile de la division des poids welters pour Kamaru Usman. Le seul problème pour Leon est que Kamaru est si bon.

« Ce n’est pas un coup contre Léon ; Je ne dis pas que Leon n’est pas assez bon pour le battre, je dis juste que Kamaru est sacrément bon et il va mieux !

“Regardez ce qu’il vient de faire [Jorge] Masvidal – sa frappe rattrape sa lutte. Ainsi, tandis que Leon continue de s’améliorer tout le temps et continue de réaliser ces performances spectaculaires, Kamaru Usman l’est aussi.

.

Usman a éliminé Masvidal pour conserver son titre des poids welters à l’UFC 261

«Je ne peux donc pas m’asseoir ici et dire qu’il battra Kamaru Usman, mais ce serait un combat très, très compétitif et on ne sait jamais.

« Je suis fier d’avoir été le premier et le seul champion britannique, mais ça ne va pas rester comme ça !

