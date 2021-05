Michael Bisping soutient Tom Aspinall pour devenir le prochain champion britannique de l’UFC et déclare que les poids lourds ont un “ avenir très brillant ”

Tom Aspinall peut aller jusqu’au bout de l’UFC et devenir le champion des poids lourds.

C’est le point de vue du Hall of Famer Michael Bisping, qui reste le seul combattant britannique à remporter un championnat à l’UFC.

Aspinall a un dossier de 10-2 en MMA, dont trois victoires à l’UFC

Il y a une bonne récolte de jeunes combattants qui ont le potentiel d’aller jusqu’au bout dans la promotion.

Aspinall mène la charge britannique – il a disputé trois combats à l’UFC et a remporté les trois de manière convaincante.

Le joueur de 28 ans a livré deux KO, puis a gagné par soumission contre l’ancien champion Andrei Arlovski.

Bisping fait partie de ses admirateurs, déclarant à talkSPORT.com: «Tom est définitivement un matériau de championnat.

«C’est un si gros gars, mais il bouge comme un poids moyen. Il est rapide et très agile.

«Il a la vitesse, ce qui est important. La vitesse tue le pouvoir et en plus il a le pouvoir.

Bisping reste le seul Britannique à avoir remporté un titre UFC

«C’est un gros mec, il peut lutter, a les mains lourdes, est agile. Il est potentiellement un champion.

«Dans la division des poids lourds, vous avez des monstres en ce moment comme Francis Ngannou.

«Je ne le jetterais pas contre Francis de si tôt, mais le dernier combat de Tom contre Andrei Arlovski, un ancien champion, il l’a plutôt bien battu.

«Tom a un très bel avenir et je suis ravi de le voir grandir.»

Aspinall a soumis l’ancien champion des poids lourds de l’UFC Arlovski lors de son dernier combat

L’UFC pourrait de nouveau revenir à Londres en août et Bisping espère voir tous les Britanniques de l’organisation sur la carte.

Il a dit: «Je veux les voir tous là-bas. Je veux voir Darren (Till), Tom, Molly McCann, Leon Edwards. Leon a évidemment un combat massif avec Nate Diaz, donc il ne va probablement pas se battre à Londres.

«Ça va être sympa, j’espère que bientôt nous aurons cet événement londonien sur les cartes.

«De retour à l’O2 Arena, plein de fans en train de devenir fous, je ne peux pas l’attendre.

«J’ai beaucoup de bons souvenirs à l’O2 Arena.»

