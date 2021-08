Michael Bisping suggère à Dustin Poirier de se concentrer sur la ceinture

in

Michael Bisping a exhorté Dustin Poirier à combattre Charles Oliviera et non Nate Diaz en lui disant de garder un œil sur le prix.

Dustin est actuellement le concurrent n ° 1 dans la division des poids légers de l’UFC. Selon les rumeurs, le promoteur chercherait à affronter Poirier et Oliveira en décembre. Cependant, Poirier s’est envoyé des messages via les réseaux sociaux avec Nate Diaz. Cela ouvre la possibilité de spéculer sur un combat potentiel contre le natif de Stockton.

Maintenant, si nous demandions à Michael Bisping, Poirier commettrait une erreur en choisissant de combattre Nate Diaz au lieu du champion, le Brésilien Charles Oliveira.

Dans son podcast “Believe You Me”, Bisping a expliqué pourquoi Poirier devrait concentrer son attention sur Oliveira en ce moment. Le Britannique explique qu’il n’y a aucune garantie en MMA. Il pense donc que si Poirier se voit offrir une chance au titre, il devrait la prendre.

« Gardez vos yeux sur le garçon de prix. Écoutez, un combat avec Nate Diaz va rapporter beaucoup d’argent. Oui, ce serait probablement bon pour votre héritage, bon pour votre marque. Bon pour quand il prend sa retraite et que les gens regardent son curriculum vitae et disent: “Oh, il y a aussi une victoire contre Nate Diaz.” Mais, faites tout cela après avoir vaincu Charles Oliveira. »

Bisping suggère à Dustin qu’il existe de nombreux impondérables entourant un combat. De plus, il est toujours possible qu’il y ait une blessure qui pourrait le retirer de la circulation pendant un certain temps.

« Tout peut mal tourner dans ce monde, surtout dans le jeu de combat. Vous pouvez vous blesser au camp d’entraînement. Vous pouvez combattre Nate Diaz, mais même si vous le battez, vous pouvez sortir de ce combat avec une très grave blessure qui vous affectera. Cela pourrait vous affecter de gagner le championnat du monde. La plus haute récompense, la meilleure récompense que vous puissiez avoir, c’est le championnat du monde.”

