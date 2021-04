Instagram

Le hitmaker « Vous n’avez pas encore rencontré » marque les 10 ans de son mariage avec sa « moitié bien meilleure » avec un message jaillissant, appelant son épouse « la lumière de [his] vie.’

AceShowbiz –

Michael Buble célèbre une décennie de mariage avec sa «bien meilleure moitié», Luisana Lopilato.

Le hitmaker de «Je n’ai pas encore rencontré» a noué le nœud avec Luisana en 2011, et jeudi (01avr21), il a marqué 10 ans de mariage avec un joli post Instagram dans lequel il décrivait sa femme comme son «héros».

«En 10 ans de mariage, nous avons vécu tellement de choses avec Lu…», a-t-il écrit. «Les bonnes choses de la vie ont été meilleures avec vous, et vous m’avez aidé à traverser certaines des périodes les plus difficiles imaginables.»

«Tu es ma meilleure moitié, mon héros et la lumière de ma vie. Bien qu’il y ait beaucoup plus que je ressens et tellement plus que je veux dire, je garde cela pour vous. Je t’aime Kid. Joyeux anniversaire. (sic) »

Luisana a également publié un doux hommage à son mari sur les réseaux sociaux, où elle l’a appelé son «meilleur ami».

«L’amour de ma vie, mon partenaire, mon meilleur amant, mon meilleur ami. Nous avons pu surmonter ensemble toutes les batailles qui nous ont été présentées en cours de route avec une force, un respect et un amour admirables », a-t-elle écrit. «Je remercie Dieu parce que je sais qu’il le voulait ainsi !! Pour beaucoup plus de rires, de soirées scooter, de conseils, de chansons, d’histoires, de nuits, de chatouilles, et la liste s’allonge encore et encore… Je m’arrêterai ici et vous raconterai le reste en privé !!!! J’adore uuuuu !! @michaelbuble (sic) »

Le couple n’est pas étranger à se précipiter l’un sur l’autre sur les réseaux sociaux, car Luisana a décrit Michael comme «l’homme et le père les plus incroyables» à l’occasion de son 45e anniversaire en septembre.

Elle a dit à l’époque: «Mon amour, j’ai trouvé en toi tout ce qui définit le VRAI AMOUR, toujours patient et gentil. Comme écrit sur Corinthios 1er: «souffre tout, croit tout, attend tout, endure tout», parce que «notre amour ne s’arrêtera jamais». Vous êtes l’homme et le père le plus incroyable et tout ce que je souhaite pour vous n’est rien comparé à l’immense amour que notre famille a déjà. Tu es mon partenaire, mon autre moitié, ma force et mon seul et parfait amant.

« Nous t’aimons!! Que Dieu continue de vous bénir tous les jours !! @michaelbuble (sic) »

Article suivant

Les stars des « amis » ne jouent pas les personnages de la télévision lors de la prochaine réunion spéciale