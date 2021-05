Michael Bublé et d’autres stars critiquent des reportages biaisés sur le conflit israélo-Hamas ⋆ .

Plus de 100 travailleurs de l’industrie du divertissement réclament de meilleurs reportages et commentaires sur les médias sociaux sur la guerre actuelle entre Israël et le groupe terroriste palestinien Hamas, car les fausses nouvelles entourant la crise sont accablantes.

Selon le média israélien IsraelHayom.com, 130 personnes d’Hollywood ont signé une lettre ouverte exigeant que les autres acteurs et artistes «utilisent leurs plates-formes pour repousser les reportages biaisés et unilatéraux sur le conflit israélo-palestinien qui fait maintenant rage. Ils citent des inquiétudes quant à la propagation rapide de la désinformation. »

Les signataires célèbres de cette lettre ouverte – publiée par Creative Community for Peace, basée à Hollywood, incluent Gene Simmons de KISS, l’actrice Selma Blair et le chanteur Michael Bublé. Leur lettre disait: «Nous sommes profondément préoccupés par l’escalade de la violence en Israël et dans les Territoires palestiniens. Les pertes en vies humaines et la violence sont déchirantes. Nous appelons les dirigeants de toutes les parties à mettre fin à la violence, à demander le calme et à œuvrer pour la désescalade. »

La déclaration visait la perspective destructrice «unilatérale» du conflit que des influenceurs célèbres colportaient à leurs millions d’abonnés en ligne. «Nous appelons également nos collègues et amis de la communauté du divertissement à cesser de publier des informations erronées et des récits unilatéraux qui ne fonctionnent que pour enflammer le conflit au lieu d’apporter la paix.»

Un exemple tristement célèbre de célébrités utilisant leur plate-forme pour promouvoir la haine contre une partie, impliquait la supermodèle méga-célèbre Bella Hadid (son père est palestinien) assistant à un rassemblement «Palestine libre». Hadid a posté une vidéo sur son Instagram pour ses 42,5 millions d’abonnés, qui la montrait en chantant «Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre».

Le compte Twitter officiel d’Israël a critiqué le modèle influent, tweetant: «Pour ceux d’entre vous qui ne savent pas, ‘du fleuve à la mer, la Palestine sera libre’, est une expression utilisée par ceux qui appellent à l’élimination d’Israël ( du fleuve à la mer….). »

Lorsque des célébrités comme @BellaHadid plaident pour le fait de jeter les Juifs à la mer, elles préconisent l’élimination de l’État juif. Cela ne devrait pas être un problème israélo-palestinien. Cela devrait être un problème humain. Honte à vous. # IsraelUnderAttack pic.twitter.com/PJQHT90cNy – Israël ישראל (@Israel) 16 mai 2021

Sa sœur, Gigi Hadid – un autre top model avec 66,5 millions d’abonnés sur Instagram – a publié des citations de journalistes et d’activistes anti-israéliens. Une citation a déclaré: «Des milliards de dollars des contribuables américains par an financent le gouvernement israélien et ces mêmes dollars entraînent également des bombardements de maisons civiles, tuant des enfants».

D’autres célébrités comme l’acteur des Avengers Mark Ruffalo et l’actrice de Game of Thrones Lena Heady ont publié des articles avec un fort biais anti-israélien.

De plus, le fait que l’actrice israélienne et star de Wonder Woman Gal Gadot ne puisse même pas faire un tweet conciliant sur la recherche de la paix entre Israéliens et Palestiniens a prouvé que les icônes de la culture pop étaient damnées si elles ne favorisaient pas les préjugés. Gadot a tweeté: «Je prie pour les victimes et leurs familles, je prie pour que cette hostilité inimaginable prenne fin, je prie pour que nos dirigeants trouvent la solution afin que nous puissions vivre côte à côte. Je prie pour des jours meilleurs », et Internet l’a critiquée comme une« oppresseur »israélienne qui« agit comme un outil littéral de propagande pour son gouvernement ».

Et pour penser, Gadot a déclaré que la Palestine et Israël méritaient une «nation libre et sûre». Assez doux compte tenu du droit d’Israël à sa terre. Heureusement, les gens d’Hollywood se battent maintenant pour au moins un certain équilibre sur la question.