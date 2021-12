Michael Bublé révèle la douce tradition musicale des fêtes de sa famille

Ça commence à ressembler beaucoup à Noël maintenant que Michael bulleLe nouveau spécial de vacances de est à l’horizon.

Le chanteur primé fera ses débuts dans Noël dans la ville de Michael Bublé le lundi 6 décembre, qui mettra en vedette un mélange d’invités de la comédie, de la musique et des célébrités, y compris Camila Cabello, Jimmy Fallon, de Ted Lasso Hannah Waddingham et plus.

Mais comment le roi de Noël fête-t-il les fêtes quand il ne crée pas de projet festif à cette période de l’année ? Dans une interview exclusive avec E! News, Michael a révélé la douce tradition musicale que sa famille interprète chaque année.

« Nous chantons la chanson ‘Feliz Navidad’ 7 000 fois… encore et encore », a expliqué le musicien de 46 ans. « Je ne plaisante pas. »

Le natif canadien, qui a été marié à l’actrice argentine Luisana Lopilato depuis 2011, a également déclaré qu’ils combinent les cultures de l’autre pendant les vacances.

« Culturellement, nous sommes si différents. Dans beaucoup de ces pays latins… La veille de Noël est un peu plus la journée. Les cadeaux sont donc ouverts la veille de Noël et le jour de Noël », a-t-il expliqué. « Mais dans notre culture, en Amérique du Nord, pour la plupart, c’est vraiment [done on] Matin de noël. «